Només un 3% dels delictes informàtics arriben als jutjats

En mig any els Mossos d'Esquadra van rebre 16.000 denúncies per delictes informàtics, és a dir, 87 al dia. Són les dades del segon semestre del 2019 i tot apunta que aquest any encara hi haurà molts més casos, perquè si abans del confinament la mitjana rondava les 2.700 denúncies al mes, amb la desescalada s'ha disparat a 3.500. Però de les 16.000 denúncies als Mossos dels últims sis mesos de l'any passat, només un 3% van arribar als jutjats, segons el servei especialitzat en delictes informàtics de la Fiscalia de Barcelona. El 90% dels casos són estafes i la Fiscalia considera que el percentatge de denúncies que acaba al jutjat és tan baix perquè és molt difícil localitzar-ne els autors.

Per posar un exemple, si els últims mesos s'ha fet una compra de mascaretes per internet per 50 euros a un país estranger i el paquet no s'ha arribat a entregar, controlar qui és el responsable que venia el producte no és gens fàcil. Com que els autors de gran part de les estafes informàtiques estan situats a l'estranger, quan els casos arriben als jutjats i les quantitats defraudades són més elevades, la manera d'intentar estirar el fil és amb comissions rogatòries als països on s'hauria originat el delicte. Això tampoc garanteix que s'actuï contra tots els membres del grup criminal perquè el fiscal delegat del servei de delictes informàtics, Roberto Valverde, explica que en una gran investigació cauen les mules, les persones que rebien els diners de les estafes, però no tota l'organització.

La Fiscalia també avança que fins ara no s'ha detectat un augment significatiu, tant en adults com en menors, dels casos vinculats a l'assetjament virtual i contra la llibertat sexual a internet, que inclou la pornografia infantil. Tot i això, la suma de les denúncies per delictes informàtics no ha parat de créixer des que s'ha acabat el confinament.