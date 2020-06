La desescalada reactiva les atencions per addiccions a drogues i creixen respecte al juny del 2019

La tornada a la vida fora de casa ha reactivat també les atencions a persones amb addiccions del Projecte Home, entitat referent en el tractament i ajuda a persones amb drogodependència. Després de tres mesos, els que va durar el confinament, amb una reducció considerable d'atencions respecte al mateix període del 2019, al mes de juny els 116 casos que s'han atès suposen un augment del 20% respecte als 98 de l'any passat el mateix mes.

Durant el mes de març, la meitat del qual la població va estar confinada, les atencions es van reduir ja considerablement, a 112 casos respecte als 169 del mateix període del 2019. Però la caiguda més notable va ser la del mes d'abril, que va coincidir íntegrament amb un confinament total de la població. Van ser 43 atencions respecte a les 174 de l'abril de l'any anterior, mentre que al maig ja van pujar a 81 respecte a les 185 del 2019.

La contenció familiar a les llars confinades ha tingut un pes important en el fet que les atencions, ni presencials ni per videoconferència, s'hagin vist reduïdes. "La creu d'aquest període ha sigut que moltes persones s'han trobat soles i desmotivades i d'altres s'han vist afectades per ERTOs o s'hi han visualitzat, i això agreuja els casos en els quals una drogodependència conviu amb un trastorn mental", ha explicat Oriol Esculies, director del Projecte Home. La part positiva, ha destacat, és que "molts dels casos que arriben atribueixen al confinament una rellevància clau per prendre consciència i demanar ajuda, en molts casos motivats per la convivència amb els familiars, que els empenyen", ha explicat.

"Si no hagués estat confinat, no hauria detectat el problema"

Un dels casos que exemplifiquen com el confinament en família han propiciat la demanda d'ajuda és el de R.C., un home de 40 anys que prefereix l'anonimat. Després de més de quinze anys consumint cocaïna i treballant al món de la nit, l'any 2016 es va sotmetre a un primer tractament que va funcionar fins que va acabar una relació de parella. Des de llavors, consumia cocaïna. "Vaig arribar a obrir la guardiola de la meva filla de 10 anys per poder comprar", explica. Fins que una nova parella, que va conèixer al mes de febrer, el va ajudar a entrar a teràpia al Projecte Home.

En una sessió de grup en la qual la seva parella participa com a suport, va dir que de tant en quant es prenia "algunes cerveses". "Si no haguéssim estat confinats junts no se n'hauria assabentat i jo ho hauria amagat", explica. En aquestes teràpies, encara que siguis addicte a la cocaïna, es prohibeix tot tipus de consum. "No és que begués moltes cerveses, potser eren dues o tres per setmana, però les bevia com un malalt, com a via d'escapament per a la meva frustració –explica–. Ara sé que mai tornaré a beure alcohol, perquè sense consum és com em sento més viu", remata.

La història del Toni és diferent: va adonar-se que tenia un problema amb el cànnabis quan, després d'un any sense consumir arran d'un accident que el va tenir de baixa, l'any passat va sortir al carrer i a l'olorar el fum va sentir l'impuls de tornar a consumir. "Llavors la meva parella em va alertar que tenia un problema", explica. Durant el confinament ni tan sols ha pensat en tornar a consumir, explica. "Del que més m'enorgulleixo és de poder tenir converses més profundes que abans i d'haver-ho pogut superar", expressa.

El Carlos, addicte a la cocaïna de mitjana edat i provinent d'una situació de carrer, ha viscut el confinament dins d'un centre terapèutic del Projecte Home i reconeix que, tancat allà, "la pressió és alta", però agraeix el suport dels professionals. Després de mesos sense consumir –igual que el Toni, tampoc ha recaigut durant el confinament–, ha aconseguit tenir diners per arreglar-se la dentadura, ja que abans s'ho gastava tot en drogues. "És del que més orgullós em sento", diu.

Més atencions per addicció a la cocaïna

L'informe mostra també l'evolució anual del 2019 pel que fa a atencions i substàncies. En aquest sentit, la cocaïna, que havia passat de representar un 53% a un 45%, ha tornat a pujar fins al 48% del total d'usuaris del Projecte Home, liderant el llistat de consums per sobre de l'alcohol, al qual hi són addictes el 34% dels usuaris, menys que el 40% de l'any passat. L'heroïna i el cànnabis, amb un 6,4% i un 6,1% de les atencions, els segueixen de lluny. La tendència a l'alça en el consum de cocaïna, ha valorat Esculies, es podria revertir de la mà de la crisi econòmica generada per la pandèmia, ja que "el consum d'alcohol és més barat i va més lligat a èpoques de depressió econòmica" que no pas la cocaïna.

La xifra total d'atencions del Projecte Home durant l'any 2019 va ser de 1.520, número similar al del 2018. El 83,3% dels atesos adults són homes i el 16,7% són dones, mentre que el 45% dels atesos i ateses no tenen estudis primaris o secundaris. La mitjana d'edat dels atesos i ateses és de 40 anys, un 7,6% té VIH i un 30,1% tenen patologia dual, és a dir, més d'una addicció. Pel que fa als consumidors joves, hi ha una presència més alta de noies, d'un 21,2%, i la substància principal és, amb diferència, el cànnabis, amb un 73,1% dels consumidors joves.