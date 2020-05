"Oferim al Govern tota la nostra capacitat per fer tests, ells decidiran com implementar-la si ho troben adient"

Les autoritats catalanes justifiquen el plantejament d'una desescalada a dues velocitats per evitar que tot el país reculi fins a la casella de sortida. La vigilància epidemiològica s'haurà de mantenir durant molts mesos, i l'única eina per tenir un control que inspira confiança als experts són les proves diagnòstiques. A partir de dilluns, la multinacional catalana d'hemoderivats Grifols posarà a disposició d'Espanya 1,5 milions d'una modalitat nova de tests moleculars que són capaços de detectar el covid-19 en tres hores i mitja. E l director industrial de la companyia, Daniel Fleta, detalla a l'ARA el funcionament i la importància de continuar ampliant l'arsenal de proves i kits disponible per detectar el màxim possible de contagis.

Quin tipus de test posa Grifols a disposició de l'Estat?

La TMA (amplificació mediada per transcripció) és una tècnica de diagnòstic molecular, de la mateixa família que la PCR, que funciona a partir de plasma, sang i mostres respiratòries. Busca les traces del covid-19, és a dir, el material genètic del virus que ens diu que la persona està infectada, tant entre les que presenten símptomes com entre les que no. No és un test ràpid perquè no busca directament els anticossos que genera el cos per defensar-se, sinó que identifica de manera directa el pacient que té en aquell moment el virus i que cal separar de la resta.

Quina diferència hi ha entre la TMA i la PCR?

La TMA fa la fotografia de l'estat de la persona en el moment en què se li fa la prova amb una fiabilitat més potent que altres tècniques de diagnòstic molecular com la PCR. És especialment útil per identificar els individus contagiosos per poder-los aïllar de la resta i anticipar-nos a possibles focus d'infecció que puguin complicar la tendència a la baixa dels contagis. Només fent tests de detecció fiables es pot evitar a temps un rebrot, i la TMA té una alta sensibilitat per detectar la càrrega genètica del covid-19. A més, no cal fer el processament de les mostres de forma manual. Tot el procés està automatitzat, cosa que minimitza qualsevol error humà. Cada màquina té una capacitat de processament d'entre 1.000 i 1.200 mostres al dia. Cada cinc minuts es poden carregar cinc mostres, que s'obtenen cada tres hores i mitja.

Quants robots hi ha per fer aquestes proves?

A tot l'Estat tenim 27 analitzadors, set dels quals a Catalunya. Tots ells estan instal·lats al Banc de Sang i Teixits (BST). També tenim instruments addicionals i llestos als nostres magatzems per ampliar la disponibilitat en aquests centres.

Els laboratoris dels grans hospitals fan entre 5.000 i 7.000 proves a la setmana. El vostre test en promet entre 1.000 i 1.200 al dia.

En la realització de PCRs hi participen altres reactius i enzims específics, que a causa de la pandèmia són molt preuats i escassos al mercat internacional. La TMA, però, és una tecnologia equivalent, que utilitza un altre tipus de reactius que venen incorporats i, per tant, pot ser totalment complementària al que s'està fent.

651x366 Catalunya disposa de set analitzadors de TMA, tots ells instal·lats al Banc de Sang i Teixits / Grífols Catalunya disposa de set analitzadors de TMA, tots ells instal·lats al Banc de Sang i Teixits / Grífols

Es pot ampliar la capacitat dels laboratoris hospitalaris amb aquests nous tests?

Dependrà de cada autonomia. És cert que la base de les nostres maquinàries estan instal·lades en centres de transfusió com el BST, però estem en converses amb diverses comunitats, que estan definint les seves estratègies de cribatge i que podrien incloure-les en els seus serveis sanitaris, tan hospitals com centres d'atenció primària. Ara mateix, i per instruccions del ministeri de Sanitat, cada govern autonòmic –concretament les conselleries de Salut– té delegada aquesta competència del testeig, de la selecció i compra d'instruments i dels centres que ho fan, així com dels recursos que s'hi destinen.

I quin és el cas de Catalunya?

El BST ja ens ha dit que segurament demanaran maquinària addicional i hi estem treballant, com amb els centres que les comunitats autònomes considerin de referència per fer l'assaig.

Aleshores, la Generalitat no té previst que la TMA s'implementi ara per ara fora del Banc de Sang.

Estem oberts al que ens demanin el Govern i la conselleria. Si se'ns diu que hem d'instal·lar un robot en un hospital, ho farem. Ara per ara no hi ha cap proposta concreta, però hi ha una clara necessitat de testeig i nosaltres els oferirem tota la nostra capacitat. Ells decidiran com implementar-la si ho troben adient.

El govern espanyol ha endurit recentment les directrius de cribatge poblacional de cara a la fase de desconfinament, i entre altres qüestions es fixa que tots els casos sospitosos han de ser diagnosticats en 24 hores com a màxim. ¿Té cap relació amb el fet que la setmana que ve vostès ofereixin una nova eina?

El nostre calendari està absolutament deslligat de qualsevol decisió política. Hem pres aquesta iniciativa per col·laborar, no només amb Espanya, sinó amb altres països afectats per la pandèmia. Considero fortuïta la coincidència. La setmana que ve, a partir de dilluns, ens arribaran el primer milió i mig de tests per fer proves a l'Estat i, només a la nostra base a San Diego, podem fabricar-ne un milió cada setmana, però que es distribuiran també a Europa. En funció de les necessitats i de les previsions dels governs, anirem augmentant les produccions i els enviaments.

Costa molt validar els productes sanitaris. ¿En pràcticament dos mesos és viable disposar d'un test com el que Grifols proposa?

Sí. A principis de febrer, quan es va publicar el genoma del virus, vam començar a desenvolupar l'assaig. El 20 d'abril vam veure que era més eficient analitzar mostres d'origen respiratori (les nasofaringes o orofaringes), i vam validar el primer lot amb aquestes mostres als nostres laboratoris de Bilbao. El segon lot, que arribarà la setmana que ve, ja està autoritzat per les autoritats sanitàries europees per a tots els països de la Unió.