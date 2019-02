Dos detinguts en les mobilitzacions del 21-F

Ja son dues les persones detingudes durant les mobilitzacions del 21-F. El departament d'Interior ha confirmat primer que els Mossos d'Esquadra han detingut una persona per atemptat contra els agents de l'autoritat durant els desallotjament de la Gran Via a l'alçada del carrer Urgell. El detingut hauria donat un un cop de puny a un agent. Més tard, el departament ha confirmat una segona detenció a Gurb, on hi ha hagut incidents amb llançaments d'objectes a la línia policial a la C-17 i la C-25. Interior demana que es respectin les indicacions de la policia.

651x366 El tall de carretera a Gurb /PERE TORDERA El tall de carretera a Gurb /PERE TORDERA

A la ciutat de Barcelona s'han viscut moments de tensió en desallotjaments com el de la Gran Via a l'alçada de carrer Rocafort. En aquest punt, els Mossos han identificat els manifestants i els han apartat de la calçada per restablir-hi la circulació.

Els concentrats portaven pancartes amb missatges com 'L'autodeterminació no és delicte' i han cridat consignes com 'Si ens toquen a una, ens toquen a totes'.

A la ciutat, diversos grups de manifestants han fet talls durant el matí d'aquest dijous a l'avinguda Diagonal, l'avinguda Meridiana, la Gran Via, el carrer de Sants, la Ronda General Mitre i la plaça Lesseps.