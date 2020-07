Amenaçat per ser 'drag queen': "O et comportes com una persona normal o marxes"

L'Isaac Sosa, un jove de 30 anys que viu a Prades (Baix Camp), va aparèixer l'octubre de l'any passat a la festa major del poble com a Gal·la Rouge, una drag queen, en homenatge a la seva germana. Des de llavors ha tornat a transformar-se en drag queen en diverses ocasions i al febrer, després del Carnaval, va rebre una carta anònima que es va repetir al juny. Eren una llista d'insults homòfobs per ser homosexual. "No en vaig fer cas perquè pensava que era el típic graciós", recorda en una conversa amb l'ARA en què s'identifica com a Gal·la Rouge. Dimarts va rebre una tercera carta que no va enviar directament a la paperera com les altres dues. "Hi havia condicions i amenaces. Era seriós i vaig decidir posar una denúncia", explica Sosa, que la va portar l'endemà mateix als Mossos d'Esquadra.

"El grup de veïns de Prades et diem que o pares ja o atén-te a les conseqüències. Et donem dues opcions: o pares i et comportes com una persona normal o marxes de Prades i no tornes mai més. No et tornarem a repetir res més, ja veuràs el que passarà si no fas cas". Són les últimes frases de la carta que algú, de manera anònima, va enviar fa dos dies. Rouge, que està molesta i entristida per la mentalitat de qui ha escrit el text, considera que "hi pot haver una, dues o deu persones amb aquesta opinió, però Prades té les portes obertes a tothom sense discriminacions". Malgrat que la carta parla en nom d'un "grup de veïns" del poble, de menys de 600 habitants, Rouge diu que Prades li dona suport. "No hi ha problemes amb la gent sempre que sigui respectuosa i es comporti. És com una gran família. Quan toquen algú de Prades, el poble es bolca en la causa", assegura.

Les paraules de Rouge coincideixen amb la posició de l'Ajuntament, que deixa clar que els autors de les cartes "s'amaguen en l'anonimat d'un col·lectiu que no existeix". L'alcaldessa, Lídia Bargas, es mostra convençuda del suport dels veïns i ho exemplifica amb el fet que diverses entitats del poble han replicat el comunicat del consistori. "L'Ajuntament manifesta la seva repulsa a qualsevol mena d'actitud discriminatòria, amenaçadora o actes d'odi envers el col·lectiu LGTBI en general", diu el text. Per exhibir aquest suport de Prades, aquest vespre s'ha fet una concentració amb distància de seguretat a la plaça Major del poble que ha reunit desenes de persones.

651x366 La concentració que s'ha fet aquest vespre a la plaça Major ha reunit desenes de persones / AJUNTAMENT DE PRADES La concentració que s'ha fet aquest vespre a la plaça Major ha reunit desenes de persones / AJUNTAMENT DE PRADES

"Com una aberració malaltissa"

Però la carta que ara ha rebut Rourge és molt contundent. "Per tercera vegada et demanem que siguis una persona normal i que deixis d'actuar com una aberració malaltissa, ja que amb els pentinats que portes i transvestint-te cada dos per tres de dona, dones una mala imatge a Prades i avergonyeixes la gent que hi vivim", expressa el text anònim. "Estem cansats de veure't fer el ridícul cada vegada que surts de casa com a Isaac o com a Gal·la", afegeix la carta, que fa referències a la seva família, que, com apunta Rouge, "sempre" li ha donat suport. Rouge té molt clar que "el detonant" que s'amaga darrere les tres cartes ha sigut, precisament, el fet d'aparèixer públicament com a drag queen.

Malgrat l'amenaça i les cartes homòfobes, Rouge assegura que "un tros de paper" no l'aturarà. És més, reivindica el personatge de Gal·la Rouge, ideat per la seva germana, que va morir al setembre. "Ella va crear Madame Rouge en honor a la nostra àvia, que feia poc que s'havia mort. Si la meva germana hagués tingut una filla li hauria posat Gal·la i per això vaig canviar Madame per Gal·la", explica. Un mes després que la seva germana morís, l'Isaac Sosa va aparèixer com a Gal·la Rouge per primera vegada a la festa major de Prades.