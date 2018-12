Les dues claus de la nova sentència de la Manada

La nova sentència del Tribunal Superior de Justícia de Navarra descarta condemnar els membres de la Manada per violació perquè no creu que actuessin amb violència ni intimidació, els dos requisits que estableix el Codi Penal actualment perquè es pugui parlar d'agressió sexual. Per als magistrats que han avaluat el cas, l'existència de violència implica una força física evident, i la d'intimidació una amenaça explícita cap a la víctima.

1. La sentència descarta l'ús de la força física

El TSJN descarta la violació perquè no creu que els integrants de la Manada fessin ús "d'una força física suficient per condicionar la voluntat de la víctima". La sentència revisa les conductes dels acusats i conclou que fets que es declaren provats, com ara que tibessin la jove pel braç per introduir-la al portal o que l'agafessin pel cap i per l'espatlla, no són violència. "Agafar els braços amb fermesa, sense arribar a pegar-la o a sotmetre-la", no és una acció violenta, acaba assegurant la sentència.

2. El tribunal no creu que la víctima se sentís amenaçada

La sala conclou que els acusats es van aprofitar de les circumstàncies per abusar de la noia però descarta que tinguessin un pla per violar-la en grup i recorda que "la víctima va contactar amb els acusats i els va acompanyar per pròpia voluntat, i va entrar al portal sense violència ni amenaça".

Des de fa mesos, la secció penal de la comissió de codificació té encomanada precisament la tasca de revisar aquesta definició dels delictes sexuals. De moment l'organisme –que no té caràcter vinculant– s'ha reunit dues vegades i treballa de manera permanent en aquesta redefinició, segons fonts pròximes consultades per l'ARA. De fet, dijous vinent es tornaran a reunir per avançar en els treballs que, com a molt tard, haurien d'acabar el 31 de desembre.

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha assegurat que comparteixen la preocupació de la ciutadania sobre la definició dels delictes sexuals i assegura que treballen en aquest sentit. A través de Twitter, Calvo també apunta que després del pronunciament del TSJN els acusats haurien d'entrar a la presó.

La sentencia da credibilidad a la víctima. Se confirman las condenas y dos votos particulares estiman que los hechos fueron agresiones sexuales y no abusos. Es previsible que los 5 condenados ingresen inmediatamente en prisión — Carmen Calvo (@carmencalvo_) 5 de desembre de 2018

La sentència del TSJN es pot recórrer encara davant del Tribunal Suprem, una possibilitat que tant la fiscalia com les acusacions estudien a hores d'ara. Per la seva banda la defensa dels condemnats ja ha dit que demanaran l'empara de l'alt tribunal per evitar entrar a la presó i plantejar de nou la seva innocència.