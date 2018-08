Els efectes de dormir menys

L’associacionisme europeu en matèria horària i d’ús del temps està d’enhorabona. Els anys de treball han culminat amb una macroconsulta sense precedents pel que fa a la participació. La Comissió Europea proposarà suprimir la directiva 2000/84/EC i mantenir l’horari d’estiu.

És aquí on caldria matisar la proposta, ja que els experts aconsellen l’horari d’hivern. En l’àmbit global, l’elecció no té tanta transcendència. Sempre s’ha d’assumir que, per a un mateix horari, les persones que viuen més a l’est és lleven abans, per la llum del sol. Però el fet de mantenir l’horari d’estiu tot l’any suposaria que molts alumnes arribarien a classe a les fosques alguns dies d’hivern. Això podria passar factura en el rendiment escolar. També es notaria a la feina, ja que repercutiria negativament en com descansaríem a la nit. El que diuen els experts és que la qualitat de l’impacte de la llum al matí està vinculada amb la capacitat de segregació de melatonina al vespre. O sigui que si rebem poca llum al matí la qualitat del son pot minvar encara una mica més.