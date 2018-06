El govern espanyol estudiarà "cas per cas" la situació dels migrants de l''Aquarius'

El govern espanyol ha reaccionat a l'arribada al port de València de l''Aquarius' a través de la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, que ha assegurat que conciliaran "la sensibilitat i la humanitat" amb el respecte a la legislació vigent després de l'arribada dels 629 migrants que es desplacen amb l''Aquarius'.

Així ho ha posat de manifest aquest diumenge en una entrevista a la Cope, en què ha destacat que aquestes persones no podien estar "vagant a la deriva" pel Mediterrani en un vaixell, condemnats a "pertorbacions molt greus de la seva salut, fins i tot a la mort". En la mateixa línia, Valerio ha subratllat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "ha tingut clar" que aquesta situació era una qüestió d'"estricta humanitat". "No avançarem esdeveniments, primer volem veure en quines condicions venen aquestes persones", ha dit amb referència al tracte que rebran els migrants de l''Aquarius'.

Per a la ministra, el que cal fer primer és veure la salut dels migrants i després analitzar-los "cas per cas". "Venen menors, que passaran a dependre de la Generalitat de València. Cal veure la resta de persones que venen si demanen asil", ha precisat.

D'altra banda, la ministra ha assenyalat que el govern espanyol anirà al Consell d'Europa amb el missatge que el continent, en el seu conjunt, "ha de prendre consciència de la necessitat de tenir una política migratòria a l'altura del que es mereixen els temps".

El govern espanyol no aclareix si als migrants se'ls traslladarà als CIE

Pel que fa al trasllats dels migrants a centres d'internament per a estrangers (CIE), la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha assegurat que el govern espanyol encara no ha determinat si els immigrants del vaixell 'Aquarius' seran derivats als CIE. "No ho tenim encara determinat", ha assegurat la ministra en declaracions als mitjans a Soto del Real (Madrid) després de ser preguntada sobre aquest assumpte.

Segons la seva opinió, "el més important" ara mateix és acollir aquestes persones i conèixer la situació de cada un d'ells. "El que més ens preocupa és la situació en què arriben, és molt de temps al vaixell", ha assenyalat Maroto, que es refereix tant a la situació sanitària com a la psicològica. "Hem activat tots els protocols i després es derivaran en funció de les seves especificitats", afegeix Maroto, per a això es prendran les "mesures corresponents". Maroto també ha recordat que hi ha hagut una "gran acollida" per part de "moltes comunitats autònomes", però que es gestionarà tot l'operatiu des del País Valencià.