Una esperança per salvar les nacres del Mediterrani

La nacra ( Pinna nobilis), el mol·lusc bivalve més gran del Mediterrani, està en risc crític d’extinció amenaçada per un paràsit que ha aniquilat l’espècie en molts indrets del Mediterrani ibèric i ha obligat a fer un rescat d’emergència de 215 nacres a Catalunya -pràcticament l’únic lloc on encara sobreviuen sanes- per conservar-les en centres de recuperació a Catalunya, el País Valencià, Múrcia i Andalusia. Enmig d’aquest escenari amenaçador, uns investigadors de l’Oceanogràfic de València han descobert un tractament que dona esperança a l’espècie. Per primer cop han aconseguit aturar la malaltia que castiga les nacres gràcies a un tractament que ha fet que els exemplars infectats en els quals s’ha provat estiguin totalment recuperats.

Els investigadors van triar quatre exemplars de nacra infectada pel bacteri i van aplicar-los un tractament basat a introduir canvis en la salinitat de l’aigua, la temperatura i l’alimentació. L’objectiu del projecte era afavorir-ne la reproducció de cara a una possible reintroducció al medi natural. El ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient destaca la importància de la “fita” que suposa haver aconseguit que exemplars de nacres s’alliberin, per primer cop, del paràsit que les ha abocat a una situació “catastròfica”.

Els tècnics i investigadors de l’Oceanogràfic de València reconeixen que s’ha obert un camí esperançador, però avisen que encara és d’hora per saber si un cop superada la malaltia aquests exemplars hauran desenvolupat alguna mena d’immunitat que els faci més resistents al paràsit. El centre assegura que continua treballant per comprendre millor aquesta malaltia greu i la seva propagació entre l’espècie.

Les nacres són una espècie emblemàtica al Mediterrani. Els científics han constatat que, fruit d'aquest paràsit, el descens del nombre d’exemplars ha sigut del 80% i que, en alguns casos, fins i tot s’ha arribat al 100%. Actualment només es consideren lliures de la malaltia les poblacions de nacra de la costa nord de Catalunya, segons ha publicat l’agència Efe.

Però el risc que s’acabés estenent era alt si no s’actuava de pressa. De fet, la nacra sobreviu al nord del cap de Creus, les illes Medes i la badia dels Alfacs, al Delta de l’Ebre, segons dades del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Rescat ‘in extremis’

L’emergència per salvar les nacres de l’extinció ha motivat una operació de salvament les últimes setmanes als diversos llocs de la costa catalana on sobreviuen. Segons el Govern, la voluntat és crear una reserva per a futures reintroduccions i evitar que desaparegui. Malgrat la situació de catàstrofe, els experts també destaquen que hi ha poques dotzenes d’exemplars vius també al País Valencià i les Balears.

La nacra té un paper important en els ecosistemes marins del Mediterrani. És una espècie que afavoreix la diversitat i produeix un ecosistema al voltant seu, on es reprodueixen i viuen altres espècies de microinvertebrats.