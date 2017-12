Els examinadors de trànsit desconvoquen la vaga després de cinc mesos d'aturades

Els examinadors de trànsit han desconvocat la vaga que mantenien des de fa cinc mesos. Després de reunir-se amb tots els grups parlamentaris del Congrés excepte el PP, l'associació d'examinadors de trànsit, Asextra, ha anunciat la desconvocatòria de les aturades. La vaga s'ha fet des del juny de dilluns a dimecres, tot i que a l'agost no es va convocar perquè tancaven les direccions de trànsit i altres centres d'exàmens.

El portaveu d'Asextra, Joaquín Jiménez, ha assegurat que els examinadors no volien perjudicar els ciutadans amb la vaga, encara que ha demanat disculpes per les molèsties ocasionades. Les aturades han provocat la suspensió d'almenys 193.000 exàmens teòrics i pràctics a tot l'Estat, una situació que va motivar que la DGT fixés per a aquest desembre uns serveis mínims del 50% després que fracassessin les negociacions amb el col·lectiu per intentar arribar a un acord.

Des del principi del conflicte, la DGT ha mantingut que la demanda dels examinadors de l'augment del complement específic salarial era inviable. Els examinadors reivindicaven un increment de 250 euros d'aquest complement.