Un exmilitar espanyol admet un crim homòfob de l'any 2000 i accepta 15 anys de presó

Un neonazi ha confessat aquest divendres davant un jurat popular a l'Audiència de Barcelona haver matat un homosexual amb qui havia concertat una cita a la localitat de Montgat, al Maresme, l'any 2000 i ha acceptat la pena de 15 anys de presó pel crim.

Cristian A. ha admès ser l'autor de la mort d'un equatorià, que va aparèixer amb disset punyalades, una margarida a l'orella i envoltat per les inscripcions "Hitler tenia raó" i "KKK", que havia pintat a la paret amb sang de la víctima.

"Sí, el vaig matar amb un ganivet a punyalades", ha reconegut a l'inici del judici després que la seva defensa lliurés a la sala un escrit amb la confessió de l'assassinat, que ha provocat un gir de 180 graus al guió del cas. D'aquesta manera, l'acusat ha acceptat ser l'assassí d'un crim que, d'acord amb la Fiscalia, va ser "despietat, vil i desproporcionat", així com "totalment desafecte i apàtic al dolor i al patiment" de la víctima.

Disset anys després de l'assassinat, l'acusat va ser detingut a Colòmbia, on residia des del 2012, i va ser extradit un any després a Espanya, on havia servit a l'Exèrcit i tenia antecedents penals per agressió sexual i violència masclista.

L'assassí confés ha explicat que el març de l'any 2000 va anar en tren a Montgat per trobar-se amb un home que va conèixer a través d'una oferta de treball que prèviament havia publicat i amb el qual suposadament havia de mantenir relacions sexuals, un detall que no ha especificat durant la seva breu declaració.

Un cop allà i després que la víctima es despullés, el va apunyalar al coll, cor i pulmons guiat, segons el fiscal, "per l'únic menyspreu que sentia cap a l'orientació homosexual" sense que l'agredit pogués fer res per defensar-se.

Abans de marxar de l'escena del crim, l'assassí va col·locar una margarida a l'orella del cadàver i va escriure a la paret del domicili missatges homòfobs amb sang. El 2012 va decidir abandonar Espanya i tornar a Medellín (Colòmbia), on va ser finalment detingut i extradit.

En aquesta primera jornada del judici, que continuarà dilluns que ve, ha declarat un testimoni que va trobar el cadàver de la víctima en circumstàncies "surrealistes" i que, tal com ha relatat, va ser l'encarregat d'avisar immediatament la policia local.

Fonts judicials han explicat que, per haver admès el crim, que va cometre amb traïdoria i acarnissament i al qual s'han de sumar els agreujants per odi i discriminació, la seva defensa ha aconseguit disminuir la pena de 20 a 15 anys de presó, que probablement complirà al centre de Brians (Barcelona), on actualment està pres.