Els Bombers consideren “molt lamentable" el suport d'Iqoxe durant l'accident

"No estàvem preparats" per actuar en un accident químic "amb efectes sobre la població". Així ho sentencia un informe intern dels Bombers de la Generalitat –al qual ha tingut accés l'ARA– que van intervenir en l'explosió mortal d'Iqoxe a la Canonja d'ara fa un any, el pitjor accident del sector químic que ha patit Tarragona. El document, inclòs al sumari judicial, exposa, punt per punt, un relat de com els bombers van actuar sense totes les dades clau i amb massa improvisació.

Al lloc de l’explosió, els bombers van lidiar amb "un escenari totalment incert, en el qual l'empresa no tenia capacitat de donar informació ni certeses". Un tros de ferralla va esquerdar un tanc amb 138.672 quilos d'òxid de propilè i vessava líquid en flames. Prop d’allà, hi havia dos tancs més. Els bombers creien que eren buits, però contenien Exxal, un tipus d'alcohol altament inflamable i contaminant de l’aigua.

Al mateix temps, buscaven sota les runes de la sala de control el cap de la planta i el contramestre, que van resultar morts; vuit treballadors més estaven ferits, un de molt greu per cremades, i la resta d'estructures i edificis també havia patit danys.

Però durant 39 minuts, 23 bombers van estar sense cap suport de sanitaris a l'exterior perquè, malgrat les "indicacions del cap de la intervenció", el "SEM no hi va voler entrar".

Mentrestant, van recollir en un mapa el risc d’efecte dòmino entre les empreses veïnes d’Iqoxe, la majoria productores de matèries perilloses: Nitricomax, Sekisui, Transformadora de Etileno, Bic Iberia, BASF, BASF Sonatrach, Repsol, Tancs Platja i Dow.

651x366 El plànol amb l'hipotètic efecte dòmino després de l'explosió El plànol amb l'hipotètic efecte dòmino després de l'explosió

De fet, la majoria d'aquestes instal·lacions van rebre una pluja de metralla –entre d'altres, un tros de biga de ferro de 200 quilos de pes– i, per sort, cap va fer mal en zones crítiques per a la seguretat. La pluja de ferralla es va escampar pel Complex Educatiu, a l’aparcament d’una gran superfície i, fins i tot, al port de Tarragona sense danys personals.

Per desgràcia, un tros del reactor de 800 quilos va matar a casa seva un veí del barri de Torreforta, a 2,4 quilòmetres de la planta sinistrada, després de topar contra un bloc de cinc pisos.

En aquest context de múltiples fronts oberts, l'informe dels Bombers titlla de "molt lamentable" el suport d'Iqoxe a l'hora de condicionar la zona de treball, amb la falta "d'una mànega de vent, il·luminació, suport d'enginyers i mecànics". A més, assenyalen: "No podem tenir una sala de control entre cinc plantes de derivats", i fan notar les complicacions per transvasar un producte d'un dipòsit "per no estar operatives les seves comportes de buidatge".

Tampoc estalvien retrets cap a la mateixa gestió de l'accident, que corresponia al departament d'Interior, ja que no es va convocar el comitè tècnic, ni el gabinet de crisi ni el d'informació, de manera que es van improvisar a l'edifici 112 de Reus amb un resultat "desastrós".

A més, reiteren el seu malestar pels missatges contradictoris i confusos que va rebre la població sobre el confinament sense que ningú no activés les alarmes.

Finalment, proposen un pla de contingència amb recursos addicionals en cas de "successos incontrolats i afectacions reals o potencials sobre la població" i també el retorn a Tarragona, com ja s'ha fet, de la gestió dels accidents amb afectació exterior del sector químic.

Per la seva banda, Iqoxe assegura que va prestar tota la col·laboració demanada pels bombers, fins al punt que va ser la mateixa empresa qui va proposar d'utilitzar aigua del mar per refrigerar part de les instal·lacions. Una solució que, segons el portaveu de la companyia, els bombers van aplicar. També es remet a la Comissió de Seguretat de la Indústria Química feta durant 16 sessions al Parlament de Catalunya, en què van intervenir representants del cos sense manifestar aquestes queixes.