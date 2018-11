El sector farmacèutic denuncia que empreses de missatgeria venen medicaments a domicili

El sector farmacèutic de l'àrea metropolitana de Barcelona ha alertat que hi ha empreses de missatgeria, com ara Glovo, que venen medicaments a domicili, de vegades encara que es necessiti recepta, sense estar registrades, tot i que està prohibit per la llei de garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris.

Per la seva banda, l'empresa Glovo ha assegurat que "complint amb la normativa vigent", no fa venda ni publicitat de medicaments a través de la seva plataforma. Admet, però, que els repartidors fan de "mandataris verbals" d'aquells usuaris que sol·liciten medicaments "no subjectes a prescripció mèdica" fent servir la seva plataforma digital per fer la petició. "Per tant, les compres es fan amb consell farmacèutic i de forma presencial a les farmàcies", afegeixen els responsables de la firma. De la mateixa manera, afegeixen que si un farmacèutic dispensa medicaments que sí necessiten recepta, la responsabilitat és "de la farmàcia que l'ha dispensat".

La controvèrsia ha esclatat en la Jornada del Sector Farmàcies 2018, celebrada aquest dimarts a Barcelona. Després de presentar un baròmetre de la situació general del sector, el director de Bufete Escura, Fernando Escura, ha recordat en declaracions als mitjans que per poder entregar medicaments és necessari inscriure's com a empresa de missatgeria especialitzada. Per aquest motiu, Escura ha demanat a l'administració que actuï i sancioni els incompliments de la normativa.

Alhora, el director de la firma especialitzada en dret farmacèutic ha alertat que una liberalització del servei de missatgeria de medicament provocaria "un canvi de model total" per a la xarxa de farmàcies de proximitat. Fent un càlcul similar a l'afectació de les vendes per internet previstes pel sector de l'alimentació, Escura ha apuntat que una regularització de l'entrega genèrica de medicaments a domicili provocaria que es concentressin els beneficis en els establiments que arribessin a acords amb les companyies, cosa que suposaria una baixada d'entre un 15% i un 20% de les vendes del conjunt de les farmàcies.

Més pes de la venda lliure

La venda lliure arriba al 60,4% de la facturació a les farmàcies de Barcelona que facturen entre 1,5 i 3 milions d'euros, mentre que la venda de medicaments no arriba al 40%, segons els resultats del vuitè baròmetre del sector farmacèutic del 2017 elaborat per Bufete Escura. També entre les farmàcies que facturen menys de 800.000 euros, la venda de productes lliures suposa un 50,15% de les vendes, i a les oficines que facturen per valor de 800.000 euros fins a 1,5 milions, el percentatge se situa en el 51,3%, ha precisat el despatx d'advocats en un comunicat.

Malgrat aquests percentatges, Fernando Escura ha explicat que "el 2017, s'ha frenat la tendència dels últims 8 anys marcada per un augment de la venda lliure respecte a la venda de medicaments".