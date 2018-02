Els usuaris de la línia ferroviària Tarragona-Cambrils porten al Síndic el seu desmantellament

La Plataforma en Defensa del Ferracarril Públic (PDF) del Camp de Tarragona i l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) han portat avui al Síndic de Greuges de Catalunya els seus arguments per evitar el desmantellament de la línia ferroviària que cobreix el trajecte entre Cambrils, Salou i Tarragona, per on circula un servei de Rodalies. Aquest desmantellament està previst per quan s’inauguri el nou tram del corredor mediterrani, que es podria consumar aquest 2018, tot i que encara no hi ha cap data fixada.

El nou traçat desviaria la circulació de trens des de la nova estació de Cambrils (ja acabada, però que no ha entrat en servei) a la del Camp de Tarragona, situada a Perafort, cosa que allunyaria els trens del centre d’aquestes ciutats, les més poblades del litoral tarragoní. Això deixaria sense alternativa de mobilitat en transport públic unes 1.500 persones al dia, més de 600.000 l’any.

Recórrer al vehicle privat

El portaveu de la PDF, Daniel Pi, ha dit: “La trobada amb el Síndic ha estat fluida, hi ha hagut molt bona sintonia; confiem que la seva actuació davant l’Estat i la Generalitat impedeixi un desmantellament que tindria un impacte molt negatiu en la qualitat de vida de molts milers de persones”. A part dels perjudicis sobre la mobilitat dels ciutadans, segons aquestes associacions si es consuma el desmantellament es vulnerarien diverses normatives, com la que, segons Pi, “obliga l’Estat a cedir les vies a les comunitats autònomes perquè decideixin què en fan”.

Pi també recorda que “la Generalitat va encarregar un estudi fa un any i mig per avaluar la conveniència o no d’aprofitar les vies per impulsar-hi un tramvia, que és que preveu el Pla Parcial del Camp de Tarragona, que per tant es vulneraria també si es retiren les vies”. “Volem saber què diu aquest estudi i com avalua qüestions com l’impacte sobre el canvi climàtic, ja que el que suposaria que aquestes persones es quedessin sense tren seria que haguessin de recórrer al vehicle privat”, argumenta Pi.

Les entitats demanen que els alcaldes dels municipis afectats, que volen retirar les vies dels seus centres urbans, “no governin el debat, perquè hi ha uns usuaris als quals no s’està tenint en compte”. Els alcaldes veuen en el corredor mediterrani i el desmantellament l’oportunitat de suprimir unes vies que parteixen els seus municipis, tot i que amb aquesta mesura també es veurien perjudicades les opcions de mobilitat de la ciutadania. Des de les entitats en defensa del transport públic confien que el futur govern de la Generalitat aporti solucions al conflicte per evitar la via judicial, que ja estan estudiant l’elaboració d’un recurs contenciós administratiu.