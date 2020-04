Els futurs metges hauran de superar una prova d'aptitud personal per entrar a la universitat

Els estudiants que vulguin ser metges no només hauran de treure una molt bona nota a la selectivitat sinó que abans hauran de passar una prova per demostrar que tenen les capacitats personals i emocionals necessàries per exercir la professió. Si bé feia temps que les universitats parlaven de fer una prova d'aptitud personal (PAP) per als estudis de medicina, no ha estat fins ara que s'ha posat un calendari: els nous exàmens ja els hauran de passar els estudiants de nou accés del curs 2022-2023.

"L'objectiu de la futura PAP és assegurar el component humanístic en el perfil dels estudiants, ja que actualment l'accés a aquest grau es basa únicament en les altes qualificacions requerides", ha explicat la secretaria d'Universitats. Fa cinc anys es va decidir fer el mateix amb els mestres i des d'aleshores quatre de cada deu aspirants a cursar un grau d'educació no poden fer-lo perquè no passen aquestes proves prèvies. El coordinador de la PAP de medicina serà l'actual degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, Joan San Molina.

Aquestes proves hauran de servir per comprovar si els alumnes de segon de batxillerat tenen aptituds d'orientació al pacient, com "comunicació, empatia, servei, respecte, altruisme o no discriminació", de col·laboració professional (lideratge, treball en equip...), professionalisme (rendició de comptes, compromís i responsabilitat social), actituds personals com honestedat, transparència, superació de la frustració o autocontrol, valors ètics com la integritat, la responsabilitat en la presa de decisions difícils i també orientació social, en la línia de tenir competències culturals, habilitats socials i capacitat per resoldre conflictes.

Com ja passa amb les PAP d'educació, les de medicina seran complementàries a les proves d'accés a la universitat (PAU) i es faran abans. Tot plegat s'analitzaria amb dues proves diferents, una de raonament crític basada en escenaris de l'àmbit social i les humanitats, i una altra per avaluar les habilitats interpersonals i els valors professionals a partir de situacions específiques. No es descarta introduir una tercera prova per afinar més en el perfil professional dels futurs metges. El resultat, en qualsevol cas, serà d'apte o no apte.

Dos anys per posar-ho en marxa

La proposta sorgeix del Grup de Treball per a la Millora dels Estudis de Medicina, creat en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) per millorar la formació inicial dels metges. Aquest grup interdepartamental –coordinat per la catedràtica de la Universitat de Barcelona (UB) Maria Teresa Estrach– està integrat per les vuit universitats amb estudis de medicina i per les direccions generals d'Universitats i de Professionals de la Salut, la conselleria d'Empresa i Coneixement, i la de Salut.

Durant aquests dos anys fins que entrin en vigor les proves les universitats treballaran per fer models d'exàmens i també per fer proves pilot amb estudiants de medicina dels dos primers cursos.