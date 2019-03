Un gos perillós mossega un nen de set anys en un parc infantil de Barcelona

Un gos pitbull, que no estava lligat ni duia morrió, va mossegar un nen de set anys aquest diumenge en un parc infantil de Barcelona. Els fets van passar a les 16.40 h al carrer Pedraforca, al barri de Ciutat Meridiana (Nou Barris). Segons ha avançat la Cadena SER i ha confirmat l'ARA, el gos, d'una raça potencialment perillosa, va mossegar el nen a diverses parts del cos. Al nen el van haver de traslladar a l'Hospital de la Vall d'Hebron.

El gos, va explicar la mare del ferit, va saltar la tanca perimetral de la zona infantil i va atacar el nen. L'animal el portava un menor, tot i que, arran dels fets, la seva mare es va presentar al parc. La família incomplia l'ordenança de Barcelona perquè no tenia assegurança per al gos –obligada si és d'una raça perillosa–, no disposava de llicència municipal i tampoc duia microxip. Segons el consistori, el gos no podia estar a càrrec d'un menor i havia d'estar lligat, a part de portar morrió.

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que sancionarà la família perquè incomplia l'ordenança que regula la tinença d'un animal. La Guàrdia Urbana també investiga el menor que portava el gos per un delicte de lesions per imprudència greu.