El govern de Colau té acabats 648 pisos públics dels 4.000 promesos

L'habitatge va ser el tema estrella de la campanya electoral que va catapultar Ada Colau a l'alcaldia de Barcelona. Els comuns van arribar al consistori després d'haver promès construir 4.000 pisos nous de lloguer social i mobilitzar-ne 4.000 més. A les acaballes del mandat, el govern municipal fa ara balanç de la feina feta en aquest àmbit i, tot i que els pisos públics que estaran en marxa –en algun punt del procés de construcció– superen els 4.000 anunciats –són un total de 4.644–, els que ja estan acabats són 648. I se n'han comprat 531, que, al final del mandat, seran 750. La xifra queda lluny de la promesa, però el consistori remarca que l'esforç que s'ha fet és històric perquè tot s'ha aconseguit amb inversió exclusivament municipal i amb un paper "testimonial" de la Generalitat, que només té dues promocions en marxa a la ciutat. El consistori calcula que el parc d'habitatge públic de lloguer haurà crescutcun 50% els pròxims sis anys i remarca que el compromís assolit era que el maig del 2019 hi hagués 4.000 pisos públics en marxa i s'està treballant per fer-ho possible.

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, i el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, han comparegut aquest dimarts davant la premsa per respondre a les crítiques llançades pels grups de l'oposició, que, quan el govern va presentar el seu pla per poder expropiar solars privats que fes dos anys que estiguessin en desús, van assegurar que el consistori tenia 80 solars buits. L'equip de Colau defensa que ja té projectes per fer habitatge públic –el 80% en règim de llogue– en 72 solars de propietat municipal i que està treballant en 52 més, que estan en diferents fases de gestió urbanística. En total, 124 solars per a habitatge públic. D'altra banda, té identificats 13 terrenys municipals d'habitatge lliure que es reserven per a futurs intercanvis per habitatge protegit i equipaments públics. Sanz ha negat en rodó que hi hagi 80 solars sense ús i ha demanat que no es faci "trilerisme" amb l'habitatge.

Montaner, que sí que ha admès que en època de govern socialista el ritme de construcció de pisos públics era similar al que ara anuncia el seu equip, ha remarcat que llavors es feia amb inversió d'altres administracions i sense prioritzar que fossin pisos de lloguer. Pel que fa als 72 solars on ja s'està intervenint, onze ja tenen les obres acabades –són els 648 pisos finalitzats fins ara–, 13 tenen promocions en obres o amb l'obra ja licitada –s'hi aixecaran 574 pisos–, 29 estan en fase de projecte –s'hi faran 2.331 pisos– i 19 estan en preparació per fer-hi 1.091 pisos més.