El govern espanyol engega els tràmits de la futura llei de protecció a la infància

El govern espanyol ha començat els treballs previs per tramitar la llei de protecció integral de la infància davant la violència. Es tracta d'una norma que inclourà tant l'abús sexual contra els menors com les noves formes d'assetjament a través de les xarxes socials, segons ha anunciat l'executiu després del consell de ministres. La titular d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha defensat que es volen millorar els mecanismes de protecció d'aquests col·lectius.

En l'elaboració de la llei hi participaran els ministeris d'Educació, Interior, Justícia i Treball, així com la Fiscalia de Menors, societats científiques i administracions locals, entre d'altres. Un dels pilars dels treballs serà la Convenció sobre els Drets del Nen, i també es tindran en compte les aportacions que facin els mateixos menors i es preveurà la creació d'un registre de menors víctimes de violència.

Les ONG que treballen a favor de la infància han rebut amb satisfacció l'anunci del govern espanyol per activar la llei. Han demanat "consens" als grups polítics perquè es pugui tramitar de manera urgent. "Els nens i nenes no poden esperar més", ha dit el director general de Save the Children, Andrés Conde, que ha defensat l'oportunitat "única" que es presenta per canviar la realitat que viuen menors víctimes d'assetjament escolar, de maltractaments en l'àmbit familiar o que són víctimes d'abusos sexuals. "Alguns arriben a perdre la vida", ha alertat.

L'ONG ha instat el govern de Pedro Sánchez a comprometre's a aprovar aquesta llei de protecció a la infància durant aquest curs escolar. Unicef també ha qualificat de "gran notícia" la represa dels treballs per donar forma a la llei com un tema prioritari. La responsable de Política per a la Infància de l'organització, Marta Pacheco, també ha recordat que els tràmits han d'anar acompanyats d'una partida econòmica que garanteixi la protecció efectiva dels menors. A més a més, ha demanat mesures de sensibilització, prevenció, protecció i reparació.

El 2017 es van presentar més de 38.400 denúncies a Espanya per delictes violents contra la infància, un miler més que un any abans, segons les dades del ministeri de l'Interior.