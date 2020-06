Els Mossos d'Esquadra continuen buscant els autors dels tres homicidis dels últims tres dies a Barcelona, Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet. Els dos primers casos es van produir arran de baralles al carrer i el tercer per un robatori amb una estrebada. De la mort a Cornellà, que va passar a la sortida d'una discoteca aquest diumenge a les sis de la matinada, TV3 n'ha publicat unes imatges en què es pot veure la presumpta autora de l'agressió a una noia. Al vídeo, enregistrat des de força distància, es pot comprovar com la presumpta autora es dirigeix a la víctima i es produeix un enfrontament durant el qual li hauria clavat una arma blanca. Una estona després –el vídeo està editat– es veu un grup de gent que envolta la víctima, que sembla que està estirada a terra.

⚠️ Els Mossos busquen la presumpta autora de la mort per arma blanca d'una jove la nit de dissabte a diumenge a Cornellà de Llobregat.

Va ser a les 6 del matí a la sortida de la discoteca Capitolio, després d'una nit amb moltes baralles. #ElsMatinsTV3 pic.twitter.com/HyA2gbL9Ki — Els matins TV3 (@elsmatins) June 29, 2020

La noia, major d'edat, va morir després que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'hagués traslladat a un centre hospitalari. L'agressió va passar a poc més de cent metres de la discoteca Capitolio de Cornellà, en un carrer a l'exterior. La Fecasarm, la patronal del gremi, ha informat que es personarà com a acusació popular en la causa judicial per l'homicidi. També ha criticat que no es vegi cap patrulla a la zona fins que ja s'ha produït l'agressió mortal i ha reclamat més presència quan arriba l'hora de desallotjar els locals d'oci nocturn, perquè el personal de seguretat "poca cosa hi pot fer" quan les baralles passen a uns quants metres de distància. Els Mossos han dit que continuen investigant el cas i que no tenen novetats.

El mateix passa amb les dues morts restants. Tampoc consta que s'hagi detingut el presumpte autor de l'agressió mortal al passeig Lluís Companys de Barcelona ni els lladres que van assaltar un home en un robatori violent a l'Hospitalet i hi va perdre la vida. La mort a Barcelona, al districte de Ciutat Vella, va tenir lloc aquest divendres a les dues de la nit. En una baralla al carrer un home va resultar greument ferit i quan el SEM hi va arribar no li va poder salvar la vida. Els Mossos mantenen la investigació oberta per trobar el presumpte autor de l'homicidi.

Pel que fa al robatori mortal a l'Hospitalet, la policia treballa per identificar el grup de lladres que l'haurien atacat. Els fets van passar aquest diumenge a les dues de la nit, quan un home va rebre una estrebada. Els lladres van assaltar la víctima al carrer per robar-li la bossa i el van empènyer. L'home va caure a terra i es va clavar un fort cop al cap que li va causar la mort al mateix lloc. Els Mossos ho investiguen com un robatori violent amb resultat de mort, perquè consideren que els autors no tenien intenció de matar-lo.

Cas semblant

El robatori mortal a l'Hospitalet és semblant al cas que va passar fa just un any, llavors a Barcelona, quan una alt càrrec de Corea del Sud va morir després que un lladre que anava amb moto la va fer caure quan intentava robar-li la bossa. La dona va quedar ferida i va acabar morint al cap d'uns dies. Tot i que va acabar com un homicidi, els Mossos van qualificar els fets de robatori violent amb resultat de mort. Tampoc consta que s'hagi fet cap detenció per l'estrebada mortal de fa un any.