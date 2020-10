La Vall d'Hebron s'integra dins d'una xarxa d'hospitals de referència europea

L'Hospital de la Vall d'Hebron s'ha integrat dins de l’Aliança Europea d’Hospitals Universitaris (EUHA, per les sigles en anglès), un grup de nou centres universitaris de referència que treballen en xarxa per fomentar la innovació en l'assistència mèdica i avançar en projectes de recerca, desenvolupament i investigació (R+D+I). La junta de l'organisme europeu ha aprovat aquest dijous l'ingrés de l'hospital barceloní, després que el Govern ho aprovés aquesta setmana.

L'objectiu de l'EUHA, constituïda el 2017, és sumar els grans hospitals europeus –amb més d'un miler de llits i amb un fort vessant formatiu universitari i de recerca– per teixir una xarxa d’ecosistemes sanitaris sostenibles a Europa perquè en les seves instal·lacions millori la qualitat de l'assistència. En aquest sentit, els professionals hi comparteixen manuals de bones pràctiques minimitzant els esforços i amb els recursos actuals. A més, la voluntat de l'Aliança persegueix que investigadors i clínics disposin d'una plataforma en què hi hagi intercanvis professionals permanents.

En un comunicat, el gerent de la Vall d'Hebron, Albert Salazar, assenyala que amb la incorporació a aquesta xarxa, l'hospital tindrà veu en la presa de decisions polítiques sanitàries i de finançament de la recerca de la salut a nivell europeu, ja que, continua el doctor, l'Aliança té contacte directe amb la Comissió Europea.

Precisament, l'EUHA elabora un llibre blanc ( white paper) d’estratègies basades en dades de salut per promoure la recerca i la innovació responsable en els centres sanitaris així com capacitar els pacients dins del projecte d’un Espai Europeu de Dades.