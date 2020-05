"L'impuls del teletreball ajudarà a treure cotxes de Barcelona"

La crisi del covid-19 ha imposat, de cop, el teletreball a molts professionals que abans no l'havien testat i, tot i les dificultats per conciliar feina i família en ple confinament, són molts els que han vist avantatges en poder mantenir-lo encara que sigui només alguns dies a la setmana. Un estudi d'Esade i Creafutur fet a partir de 385 enquestes, la majoria treballadors d'oficina (80%) de Barcelona i la seva àrea metropolitana, apunta que el 66% dels enquestats no feien cap dia de treball a distància abans del confinament i que ara aquest mateix percentatge, el 66% voldrien mantenir un o dos dies setmanals de teletreball quan tot això passi i les escoles també hagin recuperat el curs presencial. "No estem parlant de tancar les oficines, perquè hi ha reunions que es volen fer cara a cara i perquè també cal el tracte personal, però sí de tenir més flexibilitat i poder optar per una fórmula mixta entre la feina presencial i la que es fa a distància, i això ens ajudaria i molt a treure cotxes de Barcelona", argumenta Víctor Moyano, director de projectes de Creafutur.

El 43% dels enquestats, de fet, utilitzen el cotxe com a mitjà de transport fins al lloc de feina i el 16% hi arriben en moto. El recorregut mitjà que fan a diari és de prop de 39 quilòmetres. Reduir els dies de feina a l'oficina, implicaria eliminar aquests desplaçaments. Prop de la meitat dels enquestats viuen a la ciutat de Barcelona (49%), mentre que el 32% són d'altres municipis de la regió metropolitana, i la resta, d'altres parts de Catalunya.

Vista l'experiència d'aquests dies, el 83% creuen que la seva empresa està preparada tecnològicament per funcionar amb teletreball, i el 68% veuen clar que aquesta serà una aposta de futur: un 34% responen que segur que l'empresa l'aplicarà i un altre 34% asseguren, amb un punt menys de convicció, que "possiblement, sí". Durant el confinament, el 83% dels enquestats estan fent tota la jornada laboral des de casa i la plataforma més utilitzada per comunicar-se amb l'entorn laboral és WhatsApp (63%), seguida de Zoom (50%), Teams (48%) i Skype (43%).

El salt que ha suposat –i pot suposar de cara al futur– la crisi sanitària i la imposició de no anar al lloc de feina es veu clar si es comparen les dades de l'estudi que Creafutur va fer el 2017, amb 3.000 entrevistes a veïns de la regió metropolitana, i en el qual el 54% asseguraven que l'empresa no oferia cap mesura per facilitar la conciliació i només el 15,2% responien que feien teletreball algun dia a la setmana. Dos anys després, una reedició del mateix estudi només incrementava en un punt i mig el percentatge de teletreball.

"Ara, malauradament, el teletreball ha entrat d'una manera que no és la natural, però ha ensenyat alguns avantatges a molts treballadors que, amb molta responsabilitat, no responen que volen deixar de trepitjar l'oficina, sinó que volen treballar des de casa algun dia a la setmana", apunta Moyano. L'opció més popular (42%) és la de treballar dos dies des de casa, seguida de les de fer teletreball un o tres dies cada setmana, escollida cadascuna pel 24% dels enquestats. Un 5% deixarien de passar per l'oficina i treballarien els cinc dies des de casa.

Pel que fa a l'experiència d'aquestes setmanes, la majoria considera que el seu nivell de productivitat o s'ha mantingut igual –ho diuen el 28% dels que tenen fills a càrrec i el 39% dels que no en tenen– o ha crescut –ho defensen el 29% dels que tenen fills i el 28% dels que no en tenen.