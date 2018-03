El jutge imputa els dos agents de la Guàrdia Urbana pel crim de Montjuïc

El jutjat de Barcelona que investiga la mort d'un venedor ambulant l'agost del 2014 a Montjuïc durant una persecució policial ha citat a declarar com a imputats Alberto López i Rosa Peral, els dos policies locals de Barcelona empresonats per haver matat el guàrdia urbà i parella d'ella, Pedro L, i cremar el seu cos al pantà de Foix, el maig de l'any passat. Segons ha avançat 'El Periódico', declararan aquest divendres. El cas del manter va ser arxivat, però s'ha reobert després que l'agent de la Guàrdia Urbana confessés a una companya de cel·la que l'agent assassinat volia denunciar la veritat del cas de Montjuïc.

En aquella operació de fa tres anys i mig hi van participar els dos agents empresonats ara per l’assassinat de Foix, Rosa Peral i Albert López. Tot i que la versió oficial era que l'home havia caigut accidentalment, la reclusa va dir al jutge que Peral li va explicar a la seva parella que va ser López qui “havia tirat per un terraplè” l’home que va morir a Montjuïc mentre el perseguien per un furt. L'ARA va tenir accés a l'informe que van fer els sis guàrdies implicats i ha comprovat que hi ha alguns detalls que criden l'atenció.

Tot i que d'entrada s'havia difós que el mort fa tres anys a Montjuïc era un manter paquistanès, l'informe indica que era un home de 50 anys i amb la nacionalitat espanyola nascut a Utrillas, un poble de Terol. Va morir per les ferides causades en una caiguda d'una vintena de metres quan intentava escapar-se de Peral, López i un altre agent. Els Mossos van investigar el cas, però la jutgessa el va arxivar de manera provisional a petició de la Fiscalia, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.