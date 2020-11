Descarten que el gas hagi causat l'incendi que ha deixat un ferit greu a Barcelona

Continua oberta la investigació per aclarir la causa de l'incendi que s'ha produït aquest migdia a tocar del passeig Maragall de Barcelona que ha deixat un ferit greu. Fonts de Naturgy han explicat a l'ARA que, després d'una inspecció a la instal·lació, han descartat que la xarxa de gas hagi originat les flames. Es desmunta, per tant, la primera hipòtesi dels serveis d'emergències, que apuntava que s'havia produït una explosió de gas que havia causat el foc al domicili on un home ha resultat ferit per cremades.

🚒 Aquest matí una desena de dotacions de bombers han extingit un incendi en un pis del carrer de Cartellà, a #NouBarris.



🚑Una persona amb cremades ha estat atesa pel cap sanitari dels #BombersBCN i el @semgencat l'ha traslladada a l'hospital. pic.twitter.com/i1a5x2D8AJ — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) November 27, 2020

Els veïns del bloc del número 32 del carrer Cartellà del districte de Nou Barris, on ha tingut lloc l'incendi en un dels pisos, havien sentit pudor de gas abans que comencés el foc. L'avís s'ha donat uns minuts després de les 13 h, quan les flames ja s'han pogut veure des de l'exterior de l'habitatge on s'ha originat. L'incendi ha afectat completament el domicili i el fum s'ha escampat per l'edifici. A part de l'interior del pis, les restes del foc han quedat visibles al balcó i al celobert. L'home que hi havia dins l'habitatge ha sigut traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.

Els Bombers han descartat que les flames hagin afectat l'estructura del bloc i la resta dels veïns tampoc han resultat ferits. Malgrat tot, s'han tallat els subministraments bàsics per esbrinar la causa de l'incendi i comprovar l'estat tant dels serveis com dels immobles, cosa que ha impedit que les persones poguessin tornar a casa. Ha sigut en aquesta inspecció quan els tècnics han considerat que el foc no s'havia originat pel gas. Ara la investigació haurà de determinar què ha provocat l'incendi i si ha sigut accidental o intencionat.

Una desena de dotacions dels Bombers de Barcelona i diverses del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) així com de la Guàrdia Urbana han participat en l'actuació. Els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació.