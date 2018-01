Un incendi crema una antiga residència d'avis a Sant Andreu de Llavaneres

Un incendi crema des de dos quarts de sis d'aquest dimarts a la matinada una antiga residència d'avis de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), que ja feia alguns anys que havia tancat. Segons ha explicat el cap d'intervenció dels Bombers, Albert Cervera, a l'interior hi vivien dos extreballadors del centre que patien síndrome de Diògenes i acumulaven gran quantitat de deixalla al seu interior. Aquesta gran càrrega de combustible dificulta ara les tasques d'extinció, ja que tota la feina s'ha de fer, ara per ara, des de l'exterior de l'immoble pel risc que pugui caure l'edifici. Dels dos ocupants, un ha estat traslladat a l'Hospital de Mataró per inhalació de fum, mentre que del segon en desconeixen el parador. No es descarta que hagi pogut quedar atrapat a l'interior.

L'antiga residència geriàtrica La Trobada, als afores de Llavaneres, ha cremat totalment aquesta matinada. Tot i que es desconeix l'origen concret del foc, la gran acumulació de material que hi havia al seu interior ha provocat que el foc s'hagi expandit ràpidament i s'hagi convertit en incontrolable.



"No el podem extingir", reconeix Albert Cervera, cap d'intervenció dels Bombers desplaçat a Llavaneres. "Totes les habitacions tenen un grau d'acumulació material important", explica el responsable dels Bombers, que apunta clarament a un cas de síndrome de Diògenes.



L'edifici té tres plantes –baix, primer pis i golfes– i el foc s'hauria originat al primer pis. Inicialment els Bombers han intentat atacar-lo de manera directa, des de l'interior, però s'ha hagut de desestimar l'estratègia ràpidament per l'afectació en l'estructura i la important càrrega de foc.



"Hi ha risc de col·lapse, i ara hem d'atacar el foc des de fora per apagar el que es pugui", detalla Cervera. Les tasques d'extinció "aniran per llarg" i no serà fins que els bombers puguin entrar dins l'edifici que podran atacar el foc amb garanties. De moment, ja ha caigut la coberta de l'edifici, i hi ha risc que acabi cedint sencer.



Les dues persones que hi vivien serien dos extreballadors de la residència, que, segons han explicat alguns veïns de la zona, ja feia almenys quatre anys que estava tancada. Els veïns també expliquen que havien denunciat la situació bastantes vegades a l'Ajuntament i lamenten que el litigi hagi acabat d'aquesta manera.

L'alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Nani Mora, ha explicat que des de l'any 2015 estan treballant per garantir la seguretat i salubritat de l'immoble i evitar el que ha acabat passant. L'ordre, explica, esperava que arribés aquest pròxim 13 de gener. "És una propietat privada i no podíem fer el que volguéssim sense permís del jutge", s'ha lamentat el batlle. Mora ha detallat que durant aquest temps s'havia pactat amb els inquilins alguna retirada puntual de deixalles, però insuficient. Les dues persones que hi vivien eren llogaters de l'espai i no tenien cap deute amb el consistori.