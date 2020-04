Poca afluència de gent al transport públic en una tornada a la feina plena d'"incertesa"

"Cuida't, cuida'ns, cuidem-nos": el repartiment de mascaretes a l'estació de Sants ha començat aquest matí amb la campanya de Rodalies contra el covid-19 sonant com un mantra pels altaveus, i amb més voluntaris de Creu Roja i periodistes que viatgers. També era baixa l'afluència a altres estacions importants de la xarxa, com a La Sagrera, on els passatgers de la L1 i la L5 del metro podien mantenir la distància de seguretat, i també a la L3 entre Sants i Diagonal. De fet, l'intercanviador de Diagonal estava buit i només s'hi podien comptar una desena de persones quan arribaven els vagons. L'estació de plaça Catalunya, tant de metro com de tren, estava deserta.

La Gemma, una metge que no ha deixat d'agafar el metro les últimes setmanes, assegurava des de La Sagrera que algun cap de setmana havia vist els vagons més plens que aquest matí, el primer dia en què s'aixeca el confinament total. Estava sorpresa per la poca presència d'usuaris i també per la seva conscienciació, perquè tots porten mascaretes. Això es deu, en part –molts ja la tenen posada des de casa–, al repartiment que duen a terme uns 450 voluntaris de la Creu Roja –uns 250 a Barcelona– en 73 punts de Catalunya, i uns 150 de Protecció Civil en 63 punts més. En total, hi ha repartiment en uns 40 municipis. Les mascaretes que reparteixen són d'un sol ús, però, com diu Delgado, "es poden reutilitzar d’alguna manera durant dos o tres dies, tot i que no és el desitjable". Més que per protegir-se a un mateix, són per protegir els altres.

"Afortunadament no hi ha una gran afluència ni a Renfe-Adif ni a Ferrocarrils de la Generalitat ni al metro. Això és bo. És un objectiu que es perseguia", deia a primera hora del matí el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. "No hi ha cap incidència a hores d'ara", subratllava. També estava agraït per la baixa afluència el director de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist: "Ens han sorprès dues coses positivament: la baixa afluència de persones, que vol dir que moltes empreses han optat pel teletreball, i que moltíssima més gent de la que pensàvem va amb mascareta. Estem contents perquè podrem arribar a més persones".

651x366 Una treballadora amb mascareta i guants dins d'un vagó de metro el primer dia feiner després que s'hagi aixecat el confinament total / FRANCESC MELCION Una treballadora amb mascareta i guants dins d'un vagó de metro el primer dia feiner després que s'hagi aixecat el confinament total / FRANCESC MELCION

651x366 Un treballador amb mascareta a l'estació de metro de Catalunya / FRANCESC MELCION Un treballador amb mascareta a l'estació de metro de Catalunya / FRANCESC MELCION

651x366 Voluntaris de la creu roja donen mascaretes a passatgers a l'estació de metro de La Sagrera / FRANCESC MELCION Voluntaris de la creu roja donen mascaretes a passatgers a l'estació de metro de La Sagrera / FRANCESC MELCION

651x366 L'interior d'un vagó de la línia 1 del metro de Barcelona, entre La Sagrera i Navas, aquest dimarts al matí / FRANCESC MELCION L'interior d'un vagó de la línia 1 del metro de Barcelona, entre La Sagrera i Navas, aquest dimarts al matí / FRANCESC MELCION

651x366 Repartiment de mascaretes al metro de la Sagrera / FRANCESC MELCION Repartiment de mascaretes al metro de la Sagrera / FRANCESC MELCION

651x366 La Ronda Litoral a l'altura de Cornellà de Llobregat en el primer dia feiner d'aixecament del confinament total / XAVIER BERTRAL La Ronda Litoral a l'altura de Cornellà de Llobregat en el primer dia feiner d'aixecament del confinament total / XAVIER BERTRAL

651x366 Una usuària del metro de Barcelona aquest dimarts al matí / FRANCESC MELCION Una usuària del metro de Barcelona aquest dimarts al matí / FRANCESC MELCION

651x366 Una treballadora netejant les instal·lacions d'una estació de mtro de Barcelona el primer dia feina d'aixecament del confinament total / FRANCESC MELCION Una treballadora netejant les instal·lacions d'una estació de mtro de Barcelona el primer dia feina d'aixecament del confinament total / FRANCESC MELCION

651x366 Un voluntari de la Creu Roja amb les mascaretes que reparteix en primer pla / FRANCESC MELCION Un voluntari de la Creu Roja amb les mascaretes que reparteix en primer pla / FRANCESC MELCION

651x366 Un dels controls policials que s'ha instal·lat avui a la Sagrera / Francesc Melcion Un dels controls policials que s'ha instal·lat avui a la Sagrera / Francesc Melcion

651x366 Mercabarna el primer dia feiner després de l'aixecament del confinament total / XAVIER BERTRAL Mercabarna el primer dia feiner després de l'aixecament del confinament total / XAVIER BERTRAL

Malgrat això, la Vinyet reconeixia que estava "una mica espantada" en la seva tornada a la feina, mentre que el Julio, un treballador del sector de la nàutica, afirmava que anava a treballar "amb incertesa" perquè encara no sabia quines mesures de protecció rebria. A Sants, tot i que passava molt poca gent, l'única cua momentània que es formava en algun moment era pels controls dels Mossos d'Esquadra, que demanen els certificats laborals a la gent. El mateix es veia a La Sagrera, on el moment en què es produïa més concentració era quan arribaven alhora els vagons de la L1 i la L5.

Treballadors que no han parat

Quan es pregunta a la gent que és als vagons del metro si és el primer dia que torna a treballar, la resposta majoritària és que no. Són personal sanitari, de neteja i d'entitats bancàries, que durant el confinament total també han anat a la feina. A Sants, el Vicente, un vigilant de seguretat de la Facultat de Medicina de la UB a l'Hospital Clínic, torna a casa després de fer el torn de nit. "Estem considerats un col·lectiu de risc i ens donen mascaretes i guants, però hi ha molta escassetat", explica. El Jonathan, un treballador del sector de la paqueteria, va tornar a la feina fa quatre dies, protegit pels guants, les mascaretes i el desinfectant que li donen a la feina.

La María de la Cruz també ha treballat durant el confinament total. "Em queda una porteria i marxo a casa", afirma. Ha perdut feines, perquè ara hi ha gent que no vol que vagin a netejar a casa seva, però les porteries s'han mantingut. I l'empresa li va enviar el material de protecció necessari. "I jo m'he comprat més guants, perquè no dono a l'abast, me'ls canvio quatre o cinc cops al dia". En un vagó de la L5, la Marisa ha tornat a agafar el metro per anar a treballar a la farmàcia, com també ho ha fet la Maricela, que cuida persones grans. En canvi, el Toni, que és constructor, l'últim dia que havia treballat havia sigut el 13 de març, abans que es declarés l'estat d'alarma. Aquest matí hi torna igual que el Sergio, un consultor que ha deixat de fer teletreball per anar de nou a l'oficina.

651x366 L'intercanviador de Diagonal buit, on només s'hi podien comptar una desena de persones quan arribaven els vagons / FRANCESC MELCION L'intercanviador de Diagonal buit, on només s'hi podien comptar una desena de persones quan arribaven els vagons / FRANCESC MELCION

El Marc, un voluntari de la Creu Roja que reparteix mascaretes des de primera hora a La Sagrera, explica que molta gent en porta, tot i que algunes són de paper o roba, "que no serveixen o no protegeixen tant". Després de més de tres hores, dona per fet que tindran mascaretes per entregar-ne almenys fins a aquest dimecres i explica que, excepte dos incidents puntuals –en què les persones no han volgut agafar-les ni posar-se-les–, la resta dels viatgers han agraït que en lliuressin i algun ho ha aprofitat per canviar-se la que portava des de feia dies.