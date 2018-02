Els jihadistes detinguts el 2015 preparaven un degollament, segons els Mossos

El cap de la investigació de la cèl·lula jihadista desarticulada pels Mossos d'Esquadra el 2015 a Terrassa ha assegurat que van detenir els acusats -que s'enfronten a condemnes d'entre 7 i 19 anys de presó- perquè tenien preparat un degollament. Així ho ha explicat al judici que se celebra a l'Audiència Nacional.

Segons l'instructor, l'agent que tenien infiltrat al grup va parlar amb un dels acusats, que li hauria assegurat que "volien segrestar una dona, posar-li un vestit taronja, entrevistar-la i decapitar-la a la manera de l'Estat Islàmic, per penjar després les imatges a YouTube". Li va dir que "ja tenia la persona seleccionada i que sabia on vivia". Els Mossos han explicat que el grup també havia fotografiat diversos possibles objectius de Barcelona per atemptar-hi.

El sabotatge a l'operació Caront

L'instructor ha aprofitat la seva compareixença al judici per recordar que alguns dels detinguts van fugir després que agents de la Policia Nacional els avisessin que els Mossos els estaven investigant.

Un dels advocats defensors ha preguntat al mosso si algun càrrec polític va ordenar al cos les detencions perquè coincidissin amb una visita de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas als Estats Units. No obstant això, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha assenyalat que la pregunta no era procedent perquè no tenia relació amb els fets.