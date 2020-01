El propietari del terreny del pou on va caure el Julen evita el judici

El propietari del terreny de Totalán (Màlaga) que tenia el pou on va caure i va morir el Julen evitarà el judici. L'amo de la finca ha arribat a un acord amb els pares del nen de dos anys i ha acceptat una condemna de presó per la mort del menor, que serà d'entre sis mesos i un any, per un delicte d'homicidi per imprudència greu. Se li aplicarà l'atenuat de reconeixement tardà dels fets i de reparació parcial dels danys, perquè l'home pagarà una indemnització que pot ascendir a uns 180.000 euros, tot i que encara s'ha de concretar, segons fonts judicials recollides per l'agència Efe. L'advocat del propietari del terreny i l'advocada dels pares s'han reunit avui amb el fiscal per formalitzar l'acord.

Amb aquest pacte, doncs, no s'haurà de celebrar el judici que havia de tenir lloc aquesta setmana a un jutjat penal de Màlaga. Tot i això, el jutjat s'haurà de constituir igualment aquest dimarts per donar el vistiplau a la conformitat i perquè l'acusat reconegui els fets, a més d'acceptar la condemna. Segons les fonts judicials, l'acord entre l'amo de la finca i els pares del Julen suposa que no s'aplicarà la pena de presó perquè l'home s'ha compromès a pagar la indemnització. Està previst que aquest dilluns l'acusat aboni 25.000 euros i que pagui la resta amb una quota de 50 euros al mes fins que millori la seva situació econòmica.

El propietari també s'ha reunit amb els pares del nen per demanar-los perdó i expressar el seu penediment. Fins ara l'home s'havia declarat innocent i havia intentat desviar la seva responsabilitat: primer havia assenyalat l'empresari que havia fet la prospecció on va caure el menor i després havia assegurat que l'equip de rescat havia pogut causar lesions al Julen.

Un rescat de 13 dies d'agonia

La mort del nen va passar fa un any, el 13 de gener, quan els pares del menor i el Julen van anar amb l'acusat i la seva família a la finca de Totalán amb la intenció de fer-hi un dinar i passar-hi el dia. En un moment d'aquella trobada el nen va caure al pou. La fiscalia i els pares del Julen sempre han mantingut que el propietari del terreny sabia que hi havia la prospecció on va caure el menor, cosa que la família del petit desconeixia quan estava preparant el dinar a 17 metres de distància del pou sense tapar. La caiguda va causar la mort al nen perquè, segons l'autòpsia, tenia un traumatisme cranioencefàlic i raquimedul·lar. La recuperació del cos, però, va ser una tasca molt complicada que no es va poder fer realitat fins després de 13 dies d'agonia.

El cadàver es va trobar el 26 de gener a la matinada cobert de terra a 71 metres de profunditat, on s'havia localitzat un tap de materials que va dificultar l'operatiu de rescat des del principi. Es considera que, en la mateixa caiguda del menor, es va desprendre terra procedent de les parets del pou. El dispositiu de rescat va mobilitzar més de 300 efectius. Per recuperar el cos, un equip de miners va excavar una galeria horitzontal que comunicava amb un túnel que també es va construir en paral·lel al pou on hi havia el Julen.