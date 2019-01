El caçador que va matar dos agents rurals va dir als seus companys que els havia disparat al cap

El caçador sense llicència que va confessar haver matat dos agents rurals a Aspa fa dos anys va defensar-se en la primera sessió del judici assegurant que no recordava res del què havia passat i que des de petit pateix atacs d'epilèpsia que fins ara no li havien diagnosticat. Però part dels testimonis que han declarat aquest dimarts en el segon dia de judici a l'Audiència de Lleida han desmuntat en part aquesta tesi. Quatre dels sis companys que aquell dia havien anat a caçar amb l'home han explicat que l'acusat els havia revelat que havia disparat al cap a les víctimes i un d'ells ha afegit que li va explicar que tenien "el cap obert".

La Fiscalia i les acusacions han preguntat als testimonis per què el dia del crim no van trucar als serveis d'emergències ni van intentar socórrer als agents rurals. Tots ells han explicat que no ho van fer perquè l'acusat els va assegurar que els homes ja estaven morts.



Aquest dimarts també ha declarat com a testimoni el pare de l'acusat que ha assegurat que continua sense explicar-se què va passar, perquè el seu fill "és un tros de pa". L'home també ha avalat la defensa del seu fill i ha explicat que la família havia detectat que l'home de vegades es quedava "en blanc, tot i que de petit, quan el van portar al psicòleg per aquest motiu no li va diagnosticar res.

Els forenses també han certificat en la sessió d'aquest dimarts que els quatre trets que van rebre les víctimes "eren mortals de necessitat". La Fiscalia demana per l'acusat una condemna de 48 anys de presó, mentre que les famílies de les víctimes i els representants del cos d'Agents Rurals eleven la petició als 51 anys.