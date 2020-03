El crim de la Urbana, ¿una "diabòlica prova d'amor" entre Peral i López?

El fiscal del crim de la Guàrdia Urbana, Félix Martín, ja va posar aquest dimecres entre l'espasa i la paret la principal acusada de l'assassinat de l'agent Pedro Rodríguez, la seva parella Rosa Peral. Aquest dijous el fiscal ha acabat de deixar-la sense escapatòria. L'última pregunta del seu interrogatori, que s'ha allargat més de sis hores, ha sigut el resum perfecte de la tesi de la Fiscalia. "No és veritat que aquest crim no és sinó una diabòlica i perversa prova d’amor que els uniria a vostè i l'Albert per sempre?"

Peral ha divagat en la resposta, que ha resultat fins i tot incoherent. "Per descomptat que no, jo només rebia amenaces i control, això no és una prova de res". El bombardeig constant de preguntes de Martín ha tensat l'acusada, que el primer dia semblava tenir resposta per a tot i ha acabat de fer naufragar les seves explicacions. Peral no ha acabat de donar una explicació convincent sobre per què no va demanar auxili quan suposadament va veure que López es colava a casa seva amb una arma, ni tampoc per què no li va sorprendre veure el cotxe i la moto de la víctima quan la seva teoria era que la víctima se n'havia anat de casa.

651x366 El crim de la Guàrdia Urbana, un judici de "deduccions" El crim de la Guàrdia Urbana, un judici de "deduccions"

Però ha sigut sobretot en el moment de buscar una explicació a la manipulació del mòbil de la víctima que les seves explicacions han fet aigües. Peral havia dit que López la va obligar a manipular el mòbil de Rodríguez per fer veure que continuava actiu ja des de la nit del crim. Però aquest dijous ha assegurat que López "es pensava" que ella "havia tirat" el telèfon. "Però no ho vaig fer", ha intentat salvar-se Peral.

La tesi de les acusacions és que Peral i López van matar Rodríguez el 2 de maig a la matinada, a partir d'un pla conjunt. El cos de la víctima va aparèixer calcinat dos dies després a l'interior del maleter del seu cotxe, al pantà de Foix. Peral culpa López del crim i assegura que ella no va ser conscient que havia matat la seva parella, i que es va veure obligada a encobrir-lo perquè temia per la seguretat de les seves filles. En la seva estratègia per posar contra les cordes a l'acusada, el fiscal li ha mostrat una fotografia que es va intervenir al seu mòbil d'una mà tacada de sang (no s'ha arribat a identificar de qui era). Peral ha assegurat que li havia enviat López. "Tenia vostè aquí la prova més gran i la borra i no la porta a la policia?", li ha preguntat el fiscal. Peral ha insistit que no podia demostrar de qui era la sang i ha assegurat que en aquell moment ella només sabia que López i Rodríguez s'havien barallat. "Li podia haver sortit sang del nas", s'ha justificat.

L'advocat de l'acusació particular, Juan Carlos Zayas, ha aprofitat el nerviosisme de Peral per continuar burxant precisament en aquesta teoria. Per l'advocat resulta incoherent que l'acusada pensés durant quatre dies que Rodríguez continuava viu, tot i el capítol que assegura haver viscut a casa seva. "I vostè on es pensava que dormia aquelles nits?", li ha preguntat el lletrat. L'acusada s'ha referit a un veí que vivia a prop de casa seva. "I si era a quinze metres seu, no va pensar d'anar-hi a parlar, de preguntar al seu veí, és una pregunta normal, vaja!", ha subratllat l'advocat.

Tot era un pla de López

L'acusada tampoc se n'ha sortit a l'hora d'explicar per què va escampar sospites sobre el seu exmarit els primers dies després del crim. Les acusacions consideren que Peral i López volien incriminar l'exparella de l'acusada en l'assassinat. Peral ha dit que havia sigut López qui l'havia obligat a incriminar el seu exmarit en totes les converses que pogués. De fet, Peral ha negat tenir cap "pla" amb López i ha assegurat que era l'acusat qui en tot cas hauria planificat la mort de Rodríguez. "El meu únic pla, l'únic que he tingut, és un pla de futur amb el Pedro [Rodríguez]", ha intentat justificar-se Peral en referència a la víctima.

651x366 Albert López mentre l'acusada declarava aquest dijous / MANOLO GARCÍA Albert López mentre l'acusada declarava aquest dijous / MANOLO GARCÍA

Segons Peral, també era un pla de López intentar fer veure que Rodríguez era viu l'endemà del crim. Per això, diu, ella ho va dir a unes quantes persones i fins i tot va convèncer el seu pare, "que té problemes de memòria", que l'havia vist aquell matí. L'home va confessar als Mossos que havia mentit a instàncies de Peral però en el judici se'n va desdir, per protegir la filla, i ara la Fiscalia estudia demanar que l'investiguin per fals testimoni. Les explicacions de Peral han fet que el fiscal preguntés a Peral si dins aquesta trama d'enganys calia fins i tot contactar amb l'exdona de Rodríguez. "No li sembla el màxim del cinisme?"

L'advocat de López, José Luís Bravo, ha volgut rebatre les acusacions contra el seu client qüestionant a l'acusada per què no va acudir a la policia si tenia tanta por de López, sobretot després que assaltés casa seva, com ella afirma. "Si vostè hagués dit que hi havia hagut un capítol violent a casa seva, que la seva parella havia desaparegut i que un senyor l’amenaçava per telèfon, creu que no li haurien fet cas?", li ha dit l'advocat. "Sense proves, no", ha insistit Peral.

La defensa de López considera que Peral va matar la víctima d'un tret, perquè a la pistola de l'acusada hi faltava una bala. Peral ha assegurat que dins el cos era habitual no posar les 15 bales que caben al carregador perquè llavors "es destensava la molla" i que si busquessin a casa seva trobarien el projectil que faltava. També ha intentat justificar, a preguntes de Bravo, les bales que li van trobar a casa. "Era en un equip de tir però no se'm donava bé, i me'n van donar unes quantes", ha dit Peral. Segons l'acusada, no va haver de firmar cap document per emportar-se-les, tot i que diversos comandaments de la Guàrdia Urbana van explicar al judici que estaven comptades.