Dos testimonis revelen els intents de Rosa Peral d'inculpar l'exmarit i l'examant en el crim de la Guàrdia Urbana

La tercera jornada del judici pel crim de la Guàrdia Urbana –la mort de l'agent que va aparèixer calcinat al maleter del seu cotxe al pantà de Foix– ha evidenciat els intents dels dos acusats, Rosa Peral –parella de la víctima– i Albert López –examant d'aquesta última– per incriminar altres persones en la mort del policia. Han estat especialment rellevants els testimonis de dos companys de feina de Peral, que també és agent de la Guàrdia Urbana, amb els quals l'acusada va sopar durant la setmana posterior al crim, el maig del 2017. Les acusacions han volgut evidenciar que inicialment Peral va intentar desviar l'atenció cap al seu exmarit i més endavant, quan va veure que no funcionava, va canviar d'estratègia i va començar a difondre sospites sobre López.

Altres testimonis que han declarat aquest dimecres també han assenyalat que els dies que els Mossos d'Esquadra van trobar el cadàver de la víctima calcinat al pantà de Foix, tant López com Peral van intentar insinuar que la víctima estava relacionada amb activitats il·legals. "Em va dir que el Pedro tenia coses rares", ha assegurat en referència a López un company de feina dels dos acusats, que treballava amb ells a la Guàrdia Urbana. "Podria ser la màfia", li hauria dit Peral a una amiga i veïna.

Els dos sopars que fan trontollar la tesi de Peral

L'eix de defensa de Peral és que va ser López qui va assassinar la víctima i que ella inicialment no ho va dir perquè li tenia por i temia que fes mal a les seves filles. Els testimonis que van coincidir amb Peral poc després del crim han fet trontollar aquesta versió al judici. Especialment el d'un company de feina que va sopar a casa de Peral amb la seva dona i els dos acusats. La notícia que havien trobat el cos de Pedro Rodríguez calcinat va ser un dels temes de la conversa del sopar. "¿En algun moment ella va insinuar qui podia ser l'autor?", li ha preguntat el fiscal Félix Martín. "Va apuntar al Rubén reiteradament", ha contestat el testimoni en referència a l'exmarit de Peral.

Mentre sopaven, l'exmarit de Peral va trucar quatre cops. Ella va explicar-los que l'estava controlant. "No em quadrava perquè tothom deia que era una bellíssima persona", ha assegurat el testimoni, que també ha apuntat que durant aquell sopar va deduir pels seus gestos que Peral i López tornaven a estar junts, i que l'acusat va estar jugant amb les nenes.

El segon sopar va ser dies després i té uns altres protagonistes. Un altre agent del cos que va intentar acostar-se a Peral quan va saber que havia mort la seva parella, "per ajudar-la", ha explicat que inicialment l'acusada no va parlar-li de López. Segons aquest testimoni, però, dies després va detectar "un canvi d'actitud" en Peral, que va començar a explicar-li que tenia "por" de López.

El fiscal ha demanat que es reproduís a la sala una trucada entre Peral i aquest testimoni en què l'acusada li assegurava que tenia "por" que López "prengués algun tipus de represàlia" i que pogués fer mal a les seves filles. "No és que vulgui acusar-lo, però aquestes mirades de psicòpata tu també les veus?", li acaba preguntant Peral. La dona també va ensenyar a aquest testimoni diverses converses de WhatsApp amb López per intentar demostrar-li que l'altre acusat la controlava i l'amenaçava. La defensa de López ha fet notar que hi havia converses esborrades.

La barba de López

Peral va assegurar en la seva primera declaració durant la investigació del cas que López s'havia afaitat la barba perquè se l'havia cremat mentre es desfeia del cos de l'agent mort encenent el seu cotxe amb el cadàver a dins. Els testimonis que van veure l'acusat poc després del moment que tingués lloc l'assassinat i que es trobés el vehicle cremat, van veure López amb la mateixa barba de sempre i no li van notar res estrany.

El testimoni que va sopar amb la seva dona, López i Peral a casa de l'acusada també ha explicat que va ser la processada qui li va demanar dues vegades a López que s'afaités la barba perquè li quedava millor "amb un gest de complicitat".

Algunes de les declaracions dels testimonis han estat ambivalents. La majoria dels testimonis han coincidit en afirmar que els dies després de trobar-se el cos de l'agent calcinat al pantà de Foix van veure a Peral abatuda i trista. "Semblava un cadàver", ha assegurat l'agent que es va acostar a ella per intentar ajudar-la i donar-li suport.