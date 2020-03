Peral: "Espero que l’assassí del Pedro ho pagui i que no es cometi una injustícia"

"No té lògica que diguin que he fet una barbaritat a la persona que estimo". És l’al·legat final de Rosa Peral, acusada d’assassinar la seva parella i agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Rodríguez, juntament amb el seu amant, Albert López. Peral ha acabat el judici tal com l’havia començat: culpant López del crim. "Espero que l’assassí del Pedro ho pagui i que no es cometi una injustícia", ha assegurat. López, per la seva banda, ha reiterat la seva "innocència". "Soc aquí per tonto del bote", ha exclamat l’acusat, que sempre ha defensat que l’assassina era Peral, però que al final del judici va admetre que havia encobert el crim i es va mostrar disposat a acceptar una condemna de tres anys de presó per aquest delicte.

Amb l’últim torn de paraula es tanca un judici que s’ha allargat un mes i mig i la recta final del qual ha sigut marcada per l’emergència del coronavirus, que ha obligat a accelerar les últimes sessions i que segurament també imprimirà velocitat a la deliberació del jurat, que ara haurà de decidir el veredicte. A causa de les restriccions per la pandèmia, el TSJC ha celebrat el final de judici a porta tancada, sense públic, i amb l'única presència de les agències de comunicació. De fet, aquest dimarts Peral ha seguit la sessió per videoconferència, després d’al·legar unes "molèsties" de salut.

Falta de proves

Abans de l’últim torn de paraula dels acusats, les defenses han exposat els seus informes finals. Per una vegada, els advocats dels processats han estat d’acord amb una de les primeres màximes que les acusacions van voler deixar clares al jurat: "Això serà un judici de deduccions", els advertia el fiscal Félix Martín només començar el judici. Tant la defensa de Peral com la de López s’han encarregat aquest dimarts de recordar als membres del tribunal popular les proves que falten del cas: no se sap en quin moment exacte va morir Rodríguez, com el van matar ni exactament per què.

"Som en el terreny de les hipòtesis perquè, si ho mirem bé, poques proves hi ha", deia l’advocat de López, José Luís Bravo. "Compte amb les deduccions, que són molt perilloses i es pot incórrer en una injustícia molt terrible que pot afectar moltíssim la vida de les persones afectades i també les filles i la família de la senyora Peral", afegia Olga Arderiu demanant al jurat que fes servir el "sentit comú" a l’hora d’avaluar el cas.

Vídua negra

Les acusacions consideren que Peral i López van traçar un pla per assassinar Rodríguez després de reprendre la relació com a amants, una tesi que l’advocada de l’acusada considera pròpia d’una "societat masclista". "Si el fet hagués estat al revés i l'Albert hagués solapat tres relacions, no se l'hauria linxat de la mateixa manera", ha assegurat la lletrada de l’acusada, que s’ha queixat que la Fiscalia i l’acusació popular hagin presentat la seva clienta com una "viuda negra".

Segons la lletrada de Peral, l’acusada no tenia cap motiu per matar Rodríguez: era la seva parella i "l’únic que li donava suport". "El que diuen d'amor etern i la gran prova que hauria estat l'assassinat del Pedro sembla tret d'una de les pitjors telenovel·les", ha assegurat.

Ara el jutge que ha presidit el judici haurà de lliurar al jurat el qüestionari de preguntes perquè determini el veredicte. No només s'hauran d’establir els responsables de l’assassinat, sinó altres aspectes claus del cas com ara com va morir Rodríguez i si alguns dels testimonis del judici han mentit. La Fiscalia va demanar investigar el pare de Peral, un veí de la dona i un superior d’ella i López al cos, a qui també acusa d’encobriment.