El jutjat aixeca el secret de sumari en el cas de les irregularitats a Aigües de Girona, Salt i Sarrià

El jutjat d'instrucció 2 de Girona ha aixecat el secret de sumari en la causa oberta per les irregularitats en la gestió d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià (Agissa). La CUP Girona, que va denunciar el cas el 2015, sosté que la instrucció constata que la part privada de l'empresa (Girona SA) i els seus dirigents van "carregar despeses irregulars per fer aparèixer aquest servei públic com a deficitari" però, en realitat, "aplicaven sobrecostos totalment injustificats, algunes vegades inexistents i altres que es refereixen a serveis de luxe, que mai podrien haver-se repercutit en la gestió d'aquest servei públic essencial". Segons la SER, els informes apunten que els usuaris han pagat des del 1993 més d'un milió d'euros de sobrecost.

Arran de la denúncia de la CUP, el jutjat d'instrucció 2 de Girona va acabar obrint diligències per un delicte d'apropiació indeguda i va prendre declaració com a investigats a dos exdirigents, Narcís Piferrer i Xavier Ballell. Segons la investigació, els dos directius van maniobrar per enriquir el soci privat, Girona SA, a costa d'Agissa.

L'any 2017, després de diverses diligències inspectores, el jutjat va acordar posar Agissa sota administració judicial i apartar així de la gestió del seu dia a dia Girona SA i els seus directius. "La contundència del jutjat en l'adopció d'aquesta mesura cautelar ja feia entreveure l'existència de seriosos i greus indicis delictius en l'administració d'Agissa per part dels seus gestors", apunta la CUP.

De fet, el juliol del mateix any, la Fiscalia Anticorrupció va assumir la investigació i es va decretar el secret de sumari, que ara el jutjat ja ha aixecat. Segons ha avançat la SER, els informes que apareixen a la causa constaten que, almenys des del 1993, hi ha hagut un sobrecost anual de més d'un milió d'euros per la gestió de l'aigua.

Pernils i hotels de luxe

Una primera anàlisi de l'Agència Tributària feta abans que la causa es decretés secreta ja recollia un seguit d'irregularitats en la gestió. En concret, apuntava que els directius havien carregat a l'empresa "despeses personals" com pernils, lots de Nadal o estades de luxe en hotels de quatre estrelles. També concloïa que Girona SA havia cobrat "centenars de milers d'euros" en factures per serveis no prestats (van arribar a deixar d'invertir un total d'11,1 milions) i que havien declarat uns beneficis molt inferiors als reals simulant que el servei era "deficitari".

En un comunicat, la CUP Girona, juntament amb Independents per Salt i Poble Actiu de Sarrià de Ter, celebra que, finalment, s'hagi aixecat el secret de sumari del cas Aigües de Girona. Tot i haver-se aixecat el secret, l'acusació popular exercida per la CUP encara no ha pogut accedir al contingut de les actuacions.

Poc control dels ajuntaments

Tot i això, remarquen que el mateix informe apunta la falta de control dels ajuntaments al llarg de tots aquests anys, fins i tot durant l'última pròrroga. "El seu desinterès i desídia en la supervisió de l'empresa mixta, i la contravenció, per tant, de les seves obligacions més essencials amb relació al servei públic de l'aigua, han possibilitat la comissió de les actuacions que s'estan investigant", critiquen.

L'Ajuntament de Girona també ha emès un comunicat en què assegura que estan analitzant "a fons" tota la documentació que forma part del sumari del cas per defensar els interessos municipals. L'equip de govern remarca que, prèviament a la denúncia de la CUP, les irregularitats es van començar a destapar amb les auditories que l'ajuntament, encapçalat per l'aleshores alcalde Carles Puigdemont, va encarregar l'any 2012 "per conèixer a fons la situació de l'empresa davant dels dubtes suscitats".

El 2016 els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter es van personar en el procés com a acusació particular i, segons exposen al comunicat, seran "ferms en la defensa dels interessos municipals i de la ciutadania, per resoldre els possibles danys i perjudicis que Girona SA hagi pogut causar si així es demostra".

També recorden que, en paral·lel a la causa judicial, els ajuntaments han avançat en el procés de remunicipalització del servei amb la "voluntat clara" d'apostar per un model de gestió directa per "poder donar el millor servei a la ciutadania": "Els consistoris estan en la fase final d'aquest procés, que culminarà els pròxims mesos".

L'Ajuntament de Girona subratlla que "fa anys" que la gestió del servei es va desvincular de Girona SA i que, en els passos cap al nou model, properament el servei d'aigües abandonarà la seu actuat del carrer Ciutadans.