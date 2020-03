Cosir mascaretes en comptes d'estels de surf

"En moments difícils, petits grans de sorra es converteixen en muntanyes". És el missatge que mobilitza una petita empresa de Tarifa, Wet Watersports, regentada per un català que va emigrar al sud d'Espanya fa onze anys, Joan Ubide, i que s'ha posat a cosir mascaretes al seu taller de reparació d'estels i kites. "Aprofitant que hi tenim maquinària de cosir, el responsable del taller, l'Agus, s'ha posat a fer mascaretes. Ja n'ha fet més de 500 i les està repartint gratuïtament pel poble", explica Ubide a l'ARA.

Descriu com a "molt complex" el moment que es viu a Tarifa, tot i que és conscient que la situació d'expansió del virus no té Andalusia en una situació tan crítica com Catalunya, Madrid i el País Basc. "Però aquí vivim gràcies al turisme i a l'activitat que es genera d'uns esports que ara estan prohibits. Els comerços, els hotels i els restaurants estan tancats. Vivim una situació díficil". "Tarifa està desèrtica, no hi ha ningú al carrer, hi ha controls de la Guàrdia Civil a tot arreu", afegeix. Empresarialment, han hagut d'acomiadar la quinzena de persones que hi tenien en plantilla, acollint-se a un ERTO. "Intentem lluitar com podem", assegura.

Wet Watersports continuarà fent mascaretes "mentre disposi d'estoc i de material" i ja ha coordinat més reforços per produir-ne més quantitat durant la setmana. De moment, les està distribuint a través d'un establiment d'alimentació situat al centre de la localitat i que obre les 24 h del dia, tot i que de manera particular també estan començant a fer-les arribar a l'Hospital Punta de Europa, a Algesires, on la situació ara mateix és molt complicada per falta de material. "No tenen recanvis i els estem cosint mascaretes i també uns visors de protecció". A l'hospital asseguren que les mascaretes que reben del taller de kite "són millors" que les poquíssimes que els envia el departament de Sanitat.