El sector social lamenta que Barcelona entregui l'atenció domiciliària a una multinacional

Ja va passar el 2016, quan l'Ajuntament d'Ada Colau va deixar la meitat del servei d'atenció domiciliària (SAD) de Barcelona en mans de Scyr i Florentino Pérez, i les entitats socials es van regirar demanant canvis en aquest tipus de concursos que fan referència a la cura de les persones. I la polèmica s'ha incrementat ara, després que aquest diari avancés que l'Ajuntament ha tornat a adjudicar dos dels quatre lots de la ciutat a una empresa propietat d'un fons d'inversió. En aquest cas, a més, es tracta de ServiSAR, filial del grup DomusVi, que té com a accionista majoritari el fons Intermediate Capital Group (ICG), amb filials a l'illa de Jersey.

Tot i que aquest territori no figura ara com un paradís fiscal en el llistat de la UE, com defensen des del govern municipal, sí que consta en el llistat que fa l'Agència Tributària de països fiscalment no transparents. I l'adjudicació ha posat en guàrdia tant les entitats socials, que demanen canvis legals per deixar les cures fora de la lògica del mercat, com la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), que insta a revisar el sistema de contractació i vol explicacions de per què no s'ha pogut filtrar una empresa "amb antecedents tan preocupants" i, també el grup municipal d'ERC, que ahir es va abstenir en la votació de l'adjudicació. Avui, a través de la regidora Montserrat Benedí, ha remarcat que l'empresa guanyadora de dos dels lots –els altres dos se'ls ha tornat a adjudicar la cooperativa Suara– "no compleix" amb la guia de contractació social del consistori, que especifica que els contractistes no haurien de tenir relació econòmica ni financera amb un país considerat paradís fiscal. De fet, aquest punt s'inclou de manera especifica en el plec de clàusules administratives del concurs.

La realitat és que, a banda de Suara, cap altra entitat del tercer sector no va optar a adjudicar-se el servei. Un punt que, segons la Confederació, obliga a replantejar-se la manera com es presenten aquest tipus de concursos. El president de l'associació, Joan Segarra, remarca que amb propostes de llei que s'han posat sobre la taula, com la d'acció concertada, hi podria haver mecanismes per evitar que empreses d'aquest tipus gestionin serveis d'atenció a les persones i remarca, també, que els ajuntaments com el de Barcelona tenen eines al seu abast com revisar els criteris de contractació per evitar que la polèmica es repeteixi un concurs rere l'altre.

"Amb valentia i voluntat política es pot fer", defensa, i afegeix que quan es busquen "excuses" com que l'empresa en qüestió no figura a la llista de paradisos fiscals segons la UE "és que alguna cosa no va bé". També des de la Taula del Tercer Sector han lamentat aquesta adjudicació i han considerat "imprescindible" dotar-se d'una llei de concertació social: "Les cues han de quedar fora de la lògica del mercat per protegir els drets socials i garantir la qualitat del servei que reben les persones".

Les entitats remarquen que tenen, des del 2018, el compromís del conseller d'Afers Social, Chakir el Homrani, d'impulsar la llei de concertació social. De moment, entitats com Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) , que el 2016 va perdre el servei de SAD davant de Sacyr i ACS, no han optat a presentar-se de nou al concurs. Fonts del sector reclamen canvis com fer lots més petits perquè també també entitats de menys envergadura puguin optar als concursos.

El moviment veïnal també ha manifestat la seva preocupació per aquesta adjudicació. En un comunicat, la FAVB demana al consistori quines possibilitats hi ha de replantejar la licitació i insta a crear un "veritable" sistema públic d'atenció domiciliària. De fet, la municipalització del servei era un compromís de l'equip de Colau, que es va acabar descartant. La FAVB també recorda que l'empresa que ha aconseguit dos dels lots del SAD ha protagonitzat una gestió "molt qüestionada" de les residències de gent gran durant la pandèmia.

En la votació d'aquest dimecres al consell rector de l'Institut de Serveis Municipals, la proposta va tirar endavant amb els vots del govern, JxCat i el PP i l'abstenció de la resta de forces. JxCat, que havia sigut molt crítica amb la inclusió de ServiSAR al concurs, va pactar amb el govern municipal que es creés una comissió de seguiment per veure com s'ofereix el servei.