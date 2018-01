En llibertat amb càrrecs l'home detingut per haver retingut una dona en un pis de Tossa de Mar

El jutjat d'instrucció número 4 de Blanes ha deixat en llibertat amb càrrecs l'home detingut aquest dimarts per haver retingut presumptament una dona en un pis de Tossa de Mar i haver-la agredit sexualment. La dona va denunciar que l'arrestat l'havia arribat a deixar tancada al pis. De fet va passar una nota a l'altre home amb qui compartien l'habitatge, que hauria sigut qui va denunciar els fets davant dels Mossos. En la seva resolució, el jutge resta credibilitat a la denúncia de la dona i desestima també dictar una ordre d'allunyament, com havia demanat ella.

Segons el jutge, tot i que els delictes que s'atribueixen inicialment al detingut -detenció il·legal, agressió sexual i robatori amb violència- són greus, els indicis que realment s'hagin produït "són dèbils" i "no passen de simples conjectures". El magistrat, que ha pres declaració a la denunciant, assegura que la noia ha caigut en "nombroses contradiccions" i que el testimoni del cas -l'altre company de pis, que va denunciar els fets a comissaria- "no va presenciar els fets".

"No hi ha cap rastre de les agressions sexuals, més enllà d'algun morat", assegura el jutge, que argumenta que això i el fet que el detingut i la dona haguessin mantingut relacions sexuals de manera consentida fa que no es pugui "acreditar completament" que hagi existit una agressió sexual. El magistrat tampoc considera que hi hagi motius per dictar una ordre d'allunyament de l'home, tal com demanava la denunciant, tot i que sí que ordena que comparegui periòdicament als jutjats.

Segons van informar fonts de la policia catalana, la dona, de 39 anys, de nacionalitat alemanya i sense domicili conegut, era a Tossa de Mar buscant feina i un pis on viure i fa unes setmanes va conèixer l'home en qüestió, de 50 anys i de nacionalitat marroquina, que li va oferir mudar-se al seu pis, que compartia amb una altra persona, cosa que ella va acceptar.

Amb el pas dels dies, l'arrestat s'hauria tornat més agressiu i, segons va explicar la dona a la policia, va arribar a tenir-la incomunicada, li va prendre el telèfon mòbil, li impedia sortir de l'habitatge i l'agredia sexualment. La noia hauria escrit una nota per demanar ajuda i l'hauria passat d'amagat a l'altre home amb qui compartien pis, que la va fer arribar a la policia.