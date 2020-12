El jutge anul·la la llicència d'obres del polèmic xalet del Golfet de Palafrugell

El serial del xalet del Golfet de Palafrugell engega una nova temporada. El jutjat contenciós administratiu 1 de Girona ha donat part de raó a l’associació Salvem el Golfet i ha anul·lat la llicència d’obres que va permetre aixecar, el 2014, un xalet de gairebé mil metres quadrats al capdamunt de la cala del Golfet de Palafrugell i que va tramitar el llavors alcalde Juli Fernández (PSC). El tribunal la considera nul·la perquè falta un “tràmit essencial”: l’estudi d’impacte i integració paisatgística, sense el qual no hi ha “una anàlisi d’alternatives d’emplaçament de l’edificació”. A més, també ha ordenat que s’enderroquin els tres trams del mur que excedeixen l’alçada fixada pel Servei de Costes.

L’actual alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer (ERC), ha explicat que els serveis tècnics i jurídics municipals estan estudiant la sentència del tribunal i que, en primer lloc, demanaran que es realitzi l’estudi d’impacte paisatgístic. “En funció del que digui l'estudi, prendrem una decisió o una altra”, ha indicat Piferrer, que ha reconegut que es poden obrir diversos camins: l'informe pot avalar o no la construcció, i en funció de les raons que esgrimeixi el jutge podria donar per bona la llicència o mantenir-la nul·la.

Ara bé, per a Piferrer la sentència del jutjat dona la raó als grups municipals que havien alertat que no es podia tramitar la llicència, perquè, entre altres coses, faltava aquesta anàlisi. “Aquí queda clar que hi ha una responsabilitat política de l’anterior alcalde, Juli Fernández, que és qui va tramitar la llicència sense aquest informe”, ha carregat l'actual alcalde.

Precisament les sospites d’irregularitats en la tramitació del polèmic xalet van ser el detonant per trencar l’aliança que governava a Palafrugell el 2017, formada pel PSC i el PDECat. Després de la ruptura, els demòcrates i ERC van presentar una moció de censura contra Fernández i Piferrer va arribar a l’alcaldia, que després va revalidar a les eleccions del maig del 2019 gràcies al suport de Som Gent del Poble i Junts per Catalunya.

Cursa de fons

Des de l’entitat Salvem el Golfet han celebrat la sentència del jutjat, però admeten que és una cursa de fons. “Estem contents, perquè des d'un principi dèiem que les llicències estaven mal donades i no s'ajustaven a llei. Però també sabem que és un procés llarg, i que hem fet un primer pas; ara hi haurà recursos per totes bandes, i hem de continuar la lluita”, ha exposat la seva portaveu, Margarita Riera.

La plataforma va ser la primera a interposar un recurs contenciós administratiu per una vintena d’irregularitats detectades en les obres, i després la Generalitat en va presentar un altre. A més, el desembre del 2017 el fiscal especialitzat en medi ambient i urbanisme Enrique Barata va presentar una denúncia al jutjat de la Bisbal d’Empordà perquè hi va veure “indicis de criminalitat”, i va demanar que s’investigués si s’han comès delictes de prevaricació urbanística i contra l’ordenament del territori per construcció il·legal.