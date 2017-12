"Vaig triar el número per la data de naixement del meu fill"

"El 06.914 és un numero molt especial per a mi. Jo vaig néixer al juny, és a dir, el mes número sis, el meu fill va néixer el dia 14 del mes de setembre, del mes número nou, per això el vaig triar". La Valeria Álvarez treballa a l'administració La Decana de Diagonal Mar, on ha caigut una part del tercer premi aquest matí. A més de ser-ne una de les treballadores, també és una de les premiades, perquè es va quedar un dècim del famós 06.914, l'equivalent a 50.000 euros.

Quan ha sabut que era una de les premiades no s'ho podia creure: "Era a dins i ho he sentit per la tele. Llavors he sortit a fora per veure el número, he començat a tremolar i han començat a sonar els telèfons. Ha sigut molt emocionant", explica entre llàgrimes. La Valeria fa nou anys que treballa en aquesta administració i diu que li encanta la seva feina: "Els diners del premi els faré servir per tapar alguns forats, però sobretot per fer-li un bon regal de Reis al meu fill, que, a més, aquest any ha tret molt bones notes".

La Decana ha venut 410 dècims del número premiat, 50.000 euros per dècim. Però no és la primera vegada que reparteix; el 2014 també va vendre un cinquè premi de la Grossa de Nadal. La propietària de l'establiment, Anabel Morales, fa anys 19 anys que es dedica a aquest negoci: "És molt emocionant. Era al cotxe, venint de Tarragona, i he sentit el número per la ràdio; llavors he trucat a la meva companya i he sabut que era veritat! Estic molt contenta per poder repartir aquest premi entre els meus clients". L'Anabel assegura que és una gran notícia, perquè els seus clients habituals són gent treballadora del barri de Sant Adrià i sobretot molts treballadors del centre comercial Diagonal Mar.

L'Azul treballa a la botiga Primark de Diagonal Mar, i va comprar dos dècims amb 23 dels seus companys i companyes de feina: "Hem tingut sort. Vam agafar dos dels últims dècims que quedaven. Amb els diners ajudaré els meus pares i faré algun viatge". Els treballadors del Primark no són els únics que n'han sortit beneficiats: l'Elisabet i l'Alberto són dos treballadors de la botiga d'Orange que van comprar el seu dècim aquesta mateixa setmana: "Jo volia un número baix i li vaig dir a l'Alberto que agaféssim aquest perquè començava amb zero. Encara no sé què faré amb els diners, estic treballant i no he tingut ni temps de pensar-hi".

La Miriam també és una treballadora del centre comercial, dependenta de la botiga Massimo Dutti, i fa dos dies va comprar el dècim premiat: "El número em va agradar. M'agradava que acabés en quatre. Avui una companya m'ha dit que el número premiat acabava en catorze i quan ho he mirat a la cartera no m'ho podia creure. Els diners els faré servir per viure millor i passar un bon Nadal".