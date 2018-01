El sorteig de la Loteria del Nen, que se celebra aquest dissabte dia de Reis, ja ha repartit els tres premis. El primer, el número 05685, s'ha venut a l'administració número 9 de Bilbao. El valor de cada sèrie d'aquest número es paga amb 2 milions d'euros i, el dècim, amb 200.000. El segon premi, en canvi, s'ha repartit molt per tot Espanya no ha passat de llarg a Catalunya.

El número 18.442, s'ha distribuït molt per tot Espanya i també ha passat per Catalunya. Ha premiat alguns ciutadans de Vic, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac. També s'ha venut des d'administracions de loteria d'Alacant, Badajoz, Astúries, Vitòria, Almeria i Àlaba. El premi és de 750.000 euros per sèrie. El tercer premi, en canvi, és de 250.000 euros per dècim i el número guanyador és el 23282 i s'ha venut a Yecla (Múrcia).

L'administració de Sant Andreu de la Barca on ha caigut part del segon premi de la Loteria del Nen. / MANOLO GARCÍA

El sorteig repartirà un total de 700 milions d'euros, 70 milions més que el 2016 quan els premis van deixar 630 milions arreu del territori espanyol, segons la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat. Aquest any la rifa s'ha celebrat a les dotze del migdia al Palau d'Exposicions i Congressos Lienzo Norte d'Àvila, a Castella-Lleó.

Segons l'administració, cada espanyol haurà gastat una mitjana de 18,17 euros en comprar dècims per al sorteig del Nen, 1,27 euros més que l'any passat. No obstant, Catalunya és la cinquena comunitat autònoma que s'hi deixarà menys diners. Concretament 13,73 euros, lluny dels 27,21 euros que gastaran els ciutadans de Castella-Lleó, la comunitat que més en compra.

Els premis

El sorteig de la rifa de Reis consta de 50 sèries de 100.000 números cadascuna. Cada dècim costa 20 euros. En total es reparteixen 700 milions d'euros en premis.

Tres grans premis

Hi ha tres grans premis, amb els següents imports: el primer està premiat amb 2.000.000 d'euros per sèrie ( 200.000 euros al dècim), el segon premi atorga 750.000 euros per sèrie ( 75.000 euros al dècim) i el tercer, 250.000 euros per sèrie ( 25.000 euros al dècim).

Els altres premis, de més a menys import

2 premis de 12.000 euros cadascun per als números anterior i posterior al primer premi.

cadascun per als números anterior i posterior al primer premi. 2 premis de 6.100 euros cadascun per als números anterior i posterior al segon premi.

cadascun per als números anterior i posterior al segon premi. 20 premis de 3.500 euros (dos extraccions de 4 xifres).

(dos extraccions de 4 xifres). 99 premis de 1.000 euros cadascun per als 99 números restants de la centena del primer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del primer premi.

cadascun per als 99 números restants de la centena del primer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del primer premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als 99 números restants de la centena del segon premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del segon premi.

cadascun per als 99 números restants de la centena del segon premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del segon premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als 99 números restants de la centena del tercer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del tercer premi.

cadascun per als 99 números restants de la centena del tercer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del tercer premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als dècims que coincideixin les tres últimes xifres amb el primer premi.

cadascun per als dècims que coincideixin les tres últimes xifres amb el primer premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als dècims que coincideixin les tres últimes xifres amb el segon premi.

cadascun per als dècims que coincideixin les tres últimes xifres amb el segon premi. 999 premis de 1.000 euros cadascun per als dècims que coincideixin les dues últimes xifres amb el primer premi.

cadascun per als dècims que coincideixin les dues últimes xifres amb el primer premi. 1.400 premis de 1.000 euros (14 extraccions de 3 xifres).

(14 extraccions de 3 xifres). 5.000 premis de 400 euros (cinc extraccions de 2 xifres).

Reintegraments

9.999 premis de 200 euros cadascun per als dècims que acabin amb el mateix número que el primer premi.

cadascun per als dècims que acabin amb el mateix número que el primer premi. 10.000 premis de 200 euros cadascun per als dècims que acabin amb la xifra de la primera extracció especial.

cadascun per als dècims que acabin amb la xifra de la primera extracció especial. 10.000 premis de 200 euros cadascun per als dècims que acabin amb la xifra de la segona extracció especial.

Els premis caduquen al cap de tres mesos a partir de l'endemà del sorteig.