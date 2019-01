La Fiscalia demana set anys de presó per als quatre membres de la Manada acusats d'abusar d'una noia en un cotxe

La Fiscalia de Còrdova demana set anys de presó per als quatre membres de la Manada acusats d'abusar d'una altra noia en un cotxe a Pozoblanco (Còrdova) un mes abans de l'atac dels Sanfermines, pel qual han estat condemnats a nou anys de presó per abusos però no per violació. Segons l'escrit d'acusació, al qual ha tingut accés l'agència Europa Press, el ministeri públic responsabilitza els quatre homes d'abusos sexuals i d'un delicte contra la intimitat.

El jutge que investigava l'atac de Pamplona va trobar al mòbil dels acusats un vídeo que els membres del grup havien compartit on es veia els quatre acusats abusant d'una noia que estava inconscient a l'interior d'un cotxe el mes de maig del 2016, un mes abans de l'agressió als Sanfermines. La jutge que ha investigat aquest altre atac va decidir el setembre passat que els quatre processats havien d'asseure's de nou al banc dels acusats per aquesta agressió.

La Fiscalia també demana que el tribunal que jutgi els homes els imposi una ordre que els prohibeixi comunicar-se o acostar-se a la víctima durant 17 anys. A més, vol que s'imposi al conductor del vehicle una multa per lesions.

"Profunda inconsciència"

Segons l'escrit del ministeri públic, els quatre membres de la Manada van conèixer la víctima en una fira durant les festes de la localitat cordovesa de Torrecampo. La noia es va prendre una copa amb un dels acusats i, ja de matinada, aquest home es va oferir a portar-la a casa seva, a Pozoblanco, amb el cotxe del grup. "A causa probablement de la quantitat d'alcohol ingerida i sense que s'hagi pogut determinar si a més va prendre voluntàriament o sense saber-ho algun altre tipus de substància estupefaent, la noia va caure en un estat de profunda inconsciència, fins al punt de no recordar què va passar durant el trajecte", assenyala l'escrit.

La Fiscalia acusa els homes d'"aprofitar-se que la jove havia perdut el sentit" per fer-li diversos tocaments i gravar-ho amb el mòbil. Tres dels acusats van baixar del cotxe abans que la noia es despertés. El fiscal acusa el conductor del vehicle de clavar-li una bufetada a la noia i fer-la fora del cotxe a empentes mentre l'insultava, quan aquesta ja estava conscient i es va negar a fer-li una fel·lació tal com ell li havia demanat.

Els cinc membres de la Manada continuen en llibertat provisional mentre el Tribunal Suprem estudia els recursos a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Navarra, que va ratificar la condemna per abusos i no per violació als cinc homes.