La manifestació contra el toc de queda suma els negacionistes a Barcelona i acaba amb aldarulls

La manifestació convocada per la CUP, Arran i altres plataformes contra el toc de queda nocturn que estava convocada a Barcelona aquest vespre –igual que a la majoria de ciutats catalanes– ha acabat sumant també la participació de diversos grups negacionistes. Unes 800 persones en total s'han reunit a la plaça Sant Jaume, i el que havia de ser una concentració s'ha acabat convertint en una marxa improvisada pel casc antic de la ciutat en què s'han registrat alguns aldarulls.

651x366 La manifestació ha acabat sumant també grups negacionistes / PERE VIRGILI La manifestació ha acabat sumant també grups negacionistes / PERE VIRGILI

Diversos manifestants han bolcat contenidors a terra durant el transcurs de la mobilització i han tirat objectes contra el cordó policial dels Mossos d'Esquadra, que ha acabat dispersant els manifestants utilitzant la tècnica policial del carrusel, que consisteix en fer girar les furgonetes a gran velocitat en la zona on s'estiguin produint incidents. Almenys una persona ha quedat detinguda.

651x366 La protesta ha començat a la plaça de Sant Jaume / PERE VIRGILI La protesta ha començat a la plaça de Sant Jaume / PERE VIRGILI

Poc abans que comencessin els aldarulls, la CUP i Arran han donat per acabada la protesta, que denunciava la "privació de drets" arran del toc de queda. "Més sanitaris, menys militars" o "Recuperem els carrers. Vida abans que capital" es llegia en els cartells desplegats a la plaça de Sant Jaume. Les dues formacions han criticat que la restricció no vagi acompanyada d'altres mesures, com ara la suspensió dels desnonaments o més inversió en sanitat i educació.