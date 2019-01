Els cinc membres de la Manada continuaran en llibertat provisional

Els cinc membres de la Manada, condemnats a 9 anys de presó per abusos sexuals en els Sanfermines del 2016, continuaran en llibertat provisional, segons han decidit els magistrats de la secció segona de l'Audiència Provincial de Navarra, per dos vots contra un.

Així els magistrats desestimen la presó provisional que va sol·licitar la fiscalia, l'acusació particular -exercida per la víctima- i les dues accions populars -l'Ajuntament de Pamplona i el govern de Navarra- per als cinc processats, sentenciats en primera instància per l'Audiència de Navarra, amb la condemna per abusos i no per agressió sexual confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Navarra, encara que recorreguda davant del Tribunal Suprem.

L'advocat de la Manada considera "ridículs" els arguments de les acusacions per al reingrés a la presó

Un dels tres jutges, el president de la Secció Segona de l'Audiència navarresa, ha formulat un vot particular en el qual advoca per decretar la presó provisional sense fiança per als encausats.

Els cinc condemnats van quedar en llibertat el 22 de juny de l'any passat, després d'abonar cadascú una fiança de 6.000 euros.

La resolució judicial té en compte que els encausats ja van ser a presó entre el 7 de juliol del 2016 i el 22 de juny del 2018, pràcticament dos anys, i que la seva situació personal, familiar i laboral es manté ''inalterable'' respecte a les valoracions del juny de l'any passat. Per això, la secció segona de l'Audiència de Navarra, considera que es recuperin els arguments d'aquell moment.

No hi ha risc de fuga

Els magistrats també destaquen que un dels processats ha estat privat de la seva condició de militar, una decisió que tot i no ser ferma, suposa que no rep cap ingrés. Per això, els jutges consideren que la situació ''no incrementa'' el risc de fuga, sinó que ''el limita, d'alguna manera''.

El tribunal també argumenta que des que els condemnats van sortir de la presó han complert ''puntualment'' totes les condicions imposades i han comparegut davant el Jutjat de Guàrdia de Sevilla els dies indicats en l'auto del 21 de juny. Els magistrats consideren, doncs, que el risc de fuga és ''dèbil'' per una banda, perquè les condicions imposades s'han continuat complint des que la Sala va confirmar la sentència fa pràcticament un mes, i perquè els encausats han complert i mostrat la seva intenció de ''no eludir'' l'acció de la justícia.

L'Audiència també raona que el risc de reiteració delictiva que invoca l'acusació particular i les accions particulars per un dels cinc processats, que ha estat condemnat per dos delictes lleus de lesions i furt, no es pot valorar perquè són bens jurídics ''molt diferents'' i ''més lleugers'' que els que han comportat la condemna pel delicte d'abusos sexuals. Els jutges també consideren que les actuacions del Jutjat d'Instrucció de Pozoblanco no poden incidir perquè el judici no s'ha celebrat i per tant, no hi ha sentència ni s'ha acordat presó preventiva per aquests fets. Pel tribunal, tampoc no s'han aportat ''raons suficients'' per modificar la situació de llibertat dels encausats.

El vot particular discrepant del president d'aquesta Secció Segona de l'Audiència de Navarra, estima que els condemnats han d'ingressar a presó per ''la gravetat de la pena imposada'' ja que aprecia que la mesura cautelar personal és ''necessària'' per procurar ''el fi legítim'' assignat a la presó provisional. Per aquest magistrat, resulta ''procedent'' la presó provisional pel risc de fuga a causa de l'existència de dues sentències condemnatòries en successives instàncies en les quals s'ha imposat una pena privativa de llibertat ''suficientment greu''.

"Que barata surt la violació"

La secretària d’Estat d’Igualtat del govern espanyol, Soledad Murillo, ha lamentat aquest dijous la decisió de l’Audiència de Navarra de mantenir en llibertat els integrants de La Manada malgrat la seva condemna a nou anys de presó per abusos sexuals. En un missatge a Twitter, Murillo assegura que “acata però no respecta” la decisió. “Que barata surt la violació en grup: fiança de 6.000 euros i llibertat provisional, mentre el seu advocat als platós de TV, però sense la rèplica de una jurista experta”, lamenta Murillo.