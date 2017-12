Una mostra de sang per predir el tractament més eficaç per reduir la metàstasi en el càncer colorectal

Una mostra de sang pot servir per triar millor el tractament per als pacients amb càncer colorectal en estat avançat. Un estudi clínic pioner ha obert la porta a la possibilitat de triar un tipus de quimioteràpia o un altre en base a dues variants genètiques que es determinen a partir d'una mostra de sang. El treball científic, publicat a Annals of Oncology, ha estat encapçalat per l'Institut Català d'Oncologia (ICO) en col·laboració amb investigadors de centres de tot l'Estat.

L'objectiu iniciall de l'estudi era poder reduir el "temps de progressió tumoral", és a dir, el temps que transcorre des de l'inici del tractament fins que el tumor torna a créixer. Aquest objectiu no s'ha pogut aconseguir ja que en els dos grups d'estudi - tant el de control com l'experimental- han presentat una progressió similar.

Tot i això, els metges han vist importants diferències en resposta a la teràpia. El percentatge de pacients que van respondre al tractament, és a dir, que van reduir la metàstasi van ser significativament superior al grup experimental. Per tant, això suposa un augment dels pacients que després del tractament es van poder operar les metàstasis, fet que millora el pronòstic de la malaltia. A més, els doctors també han observat que es redueixen els efectes secundaris, perquè el grup que es va sotmetre a l'experiment va presentar menys episodis de toxicitat que el grup estàndard.

"És el primer cop que som capaços d'assignar un tipus de quimioteràpia en base a la informació genètica del teixit sa, és a dir, d'una mostra de sang i no dels seus tumors", explica la doctora Martínez-Balibrea de l'ICO Badalona i de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol. Martínez-Balibrea es mostra positiva amb els resultats de l'estudi: “Desenvolupar tractaments millors i més efectius és una feina d’anys però, en aquest cas, l’equip ha obert la porta a una nova forma de tractament per a aquest tipus de pacients de càncer colorectal”.

Aquests resultats obren la porta a que els metges puguin personalitzar més el tractament dels pacients de càncer colorectal en estat avançat.