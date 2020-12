Al 70% de Catalunya la tardor ha sigut seca, i només en un 10% del territori ha plogut més del compte

Un cop acabats els mesos de tardor (setembre, octubre i novembre), el Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat un butlletí per fer balanç d'una tardor que, a grans trets, ha sigut seca i entre normal i càlida. D’un mes a l’altre, però, la situació ha sigut ben diferent.

Setembre va ser termomètricament normal, amb alguns indrets del litoral i el prelitoral on va fer una mica més de calor del compte i d’altres de l’interior on va fer més fresca del normal. L’octubre va ser fred arreu, especialment al Pirineu i a Ponent, on en alguns punts feia 27 anys que no hi havia un octubre amb una temperatura mitjana tan baixa. Per contra, el novembre va ser càlid, sobretot en zones elevades a causa de la inversió tèrmica afavorida per l’anticicló. De fet, els dies posteriors a Tots Sants hi va haver una glopada d'aire càlid que va fer enfilar el termòmetre fins a fregar els 28 o 29 ºC en punts de les Terres de l'Ebre.

Malgrat aquests contrastos, la temperatura mitjana d’aquesta tardor ha sigut pròxima a la mitjana a la majoria de comarques. Ara bé, en punts del Prepirineu i de la Catalunya Central i bona part del sector del litoral i del prelitoral ha sigut càlida, amb una anomalia que ha oscil·lat entre +0,5 ºC i +1,5 ºC.

651x366 Anomalia de la temperatura mitjana dels mesos de setembre, octubre i novembre del 2020 / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA Anomalia de la temperatura mitjana dels mesos de setembre, octubre i novembre del 2020 / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Pel que fa a la pluja, al llarg dels últims tres mesos hi ha hagut alguns episodis de pluja remarcables. L’últim, el cap de setmana passat, quan es van arribar a acumular 182 l/m² a Puig Sesolles (Vallès Oriental), 177 l/m² a Santa Coloma de Farners (Selva), 174 l/m² a Santa Pau (Garrotxa) i 167 l/m² a Lliurona (Alt Empordà).

Tot i això, al 70% de Catalunya el conjunt de la tardor ha sigut seca, i només en el 20% del territori ha sigut normal. Només ha plogut més del que és habitual en punts del Pirineu, on s’han arribat a recollir més de 400 l/m², i en sectors del massís del Port, del Lluçanès i del litoral central.

La zona pròxima al delta de l’Ebre, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central són les àrees on el dèficit pluviomètric ha estat més marcat entre setembre i novembre. Hi ha zones on ha plogut menys de la meitat del que tocaria.

Ara bé, si fem un cop d’ull al global de l’any, la situació canvia sensiblement. Les llevantades que s’han anat repetint aquest any, sobretot durant el primer semestre, han fet que aquest 2020 s'hagi de considerar un any plujós en força comarques, sobretot als massissos del prelitoral. Als Ports, al Montseny i a l’Alta Garrotxa se superen els 1.500 l/m² des de l’1 de gener, amb màxims que s’acosten als 1.900 l/m².

Pel que fa a la irradiació solar global, a la zona de l’Aran i a la resta de l’extrem nord del Pirineu hi ha hagut una anomalia negativa. És a dir, en aquesta zona hi ha fet menys sol del normal. Això s’explica perquè durant els mesos de setembre i octubre van dominar les situacions de nord, que solen deixar núvols i precipitacions al vessant nord del Pirineu. En canvi, cap a les Terres de l’Ebre hi ha hagut més insolació de l’habitual per la mateixa raó. El vent de mestral acostuma a anar acompanyat d’un cel ben net de núvols al terç sud del país.