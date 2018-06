Al principi de l'estiu és quan més crema el sol

Aquest migdia a les 12 i 7 minuts hem entrat oficialment a l'estiu. El dia del solstici està ple de particularitats, la més coneguda de les quals és que és el dia més llarg de l'any: avui a Barcelona el dia durarà 15 hores, 10 minuts i uns 12 segons, uns 3 segons més que ahir i que demà. La nit de Sant Joan, per tant, no és exactament la més curta de l'any.

Tot i que és un tema que s'explica sovint, costa més d'interioritzar que el dia del solstici és també el dia en què el sol se situa aparentment més vertical sobre els nostres caps i, per tant, també el dia en què els seus rajos tenen més capacitat per cremar-nos la pell. Solem pensar que com més calor fa, més crema el sol, però no és així. També solem pensar que a ple estiu el sol crema més que al juny, i tampoc és així.

També avui és el dia en què tindrem l'ombra més curta de l'any, si us la busqueu entre la una i les dues del migdia descobrireu que costa més de trobar-la que en cap altre dia de l'any. Un pal d'un metre d'altura aquest migdia projectarà una ombra de només 30 centímetres, mentre que a la mateixa hora del 21 de desembre aquesta ombra serà de més de 2 metres.