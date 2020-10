La borrasca 'Àlex' deixa fortes ventades i pluges extremadament abundants a França i als Alps

La borrasca 'Àlex' ha afectat França de ple. Els vents huracanats de la façana atlàntica han portat un temporal de mar molt dur, a banda d'incidències degut a la caiguda d'arbres i danys materials en edificis i mobiliari urbà. Prop de 80.000 persones van quedar-se sense llum ahir a la Bretanya.

Les ràfegues de vent han superat àmpliament els 100 km/h. A Belle-Île-en-Mer (Bretanya) s'ha registrat un cop màxim de 186 km/h. Es tracta del rècord absolut d'aquest observatori, i supera els 162 km/h de l'octubre de 1987 i del febrer de 1990. A banda, a l'Île de Groix (Bretanya) el vent ha assolit els 157 km/h, rècord per a un mes d'octubre.

Les tempestes que hi ha hagut a l'oest de França han anat acompanyades, com a mínim, d'un parell de tornados. Això sí, han sigut de poca intensitat i les destrosses que han ocasionat han sigut semblants a les causades per la ventada generalitzada.

Pel que fa a les precipitacions, les més abundants s'han concentrat al sud-est de França i al voltant dels Alps. Al Piemont, al nord d'Itàlia, en només 24 hores s'han arribat a acumular quantitats superiors als 550 l/m², la pluja que cau en tot un any a l'aeroport del Prat. Els rius han augmentat de cabal fins a desbordar-se a diversos punts. La força de l'aigua s'ha endut vehicles i ha causat danys greus, com es pot veure en aquest vídeo.

Hi ha hagut un mort, i 19 persones estan desaparegudes al sud-est de França i al nord d'Itàlia fruit d'aquestes inundacions.

Una ciclogènesi explosiva

El procés de formació d'una depressió rep el nom de ciclogènesi. Quan aquesta s'aprofundeix ràpidament i la pressió atmosfèrica baixa més de 20 hPa en 24 hores a latituds mitjanes, rep el nom de ciclogènesi explosiva. L''Àlex' ha seguit aquest procés. La pressió atmosfèrica al centre de la borrasca va caure en picat: dels poc més de 995 hPa dijous al migdia fins als 966 hPa divendres de matinada, un cop se situava a la zona del canal de la Mànega.