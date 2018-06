Aquest estiu es podrà veure un eclipsi total de Lluna

El calendari astronòmic de l'estiu d'enguany té dues cites importants. D'una banda, l'eclipsi total de lluna que hi haurà el 27 de juliol i que es podrà veure des de tot el país. Començarà a les 19.15 h, abans que la Lluna surti per l'horitzó. A les 22.22 h serà el moment màxim, i finalitzarà a la 01.29 h. La Lluna no serà gaire alta al llarg de tot l'eclipsi i, de fet, quan surti per l'horitzó ja ho farà parcialment eclipsada.

L'altre moment en què serà imprescindible observar el cel de nit és durant les Llàgrimes de Sant Llorenç, la pluja d'estels més mediàtica de l'any. Els Perseids (l'altre nom amb què es coneix el fenomen) ja es podran començar a veure el 18 de juliol, i es podrà fer fins al 25 d'agost. Ara bé, el moment àlgid serà la matinada del 13 d'agost. Coincidirà, gairebé, amb la lluna nova que hi haurà hagut tres dies abans, de manera que la foscor facilitarà veure la pluja d'estels.

Les llunes plenes d'aquests pròxims tres mesos seran els dies 28 de juny, 27 de juliol i 25 d'agost. De fet, la del 27 de juliol coincidirà amb l'eclipsi total de lluna.

I si el que us agrada més són els eclipsis de sol, aquest estiu podreu veure'n un de parcial al nord d'Europa. Es podrà observar des de països com Islàndia, Noruega, bona part de Suècia, Finlàndia i Estònia. En canvi, des de Catalunya no es podrà veure. Serà l'11 d'agost al matí.