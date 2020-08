Aquest juliol ha sigut el tercer més calorós des del 1979 al conjunt del planeta

Tal com vam explicar fa uns dies, el mes de juliol ha sigut més càlid del normal al conjunt de Catalunya. Ara bé, a la resta d'Europa i del món també ha sigut així?

Segons el Servei de Canvi Climàtic Copernicus (C3S), aquest ha sigut el tercer juliol més calorós des del 1979 a escala planetària. L'anomalia s'ha situat en +0,49 ºC, no gaire per darrere del juliol del 2016 (+0,53 ºC) i del del 2019 (0,56 ºC), el més càlid de tots.

Una de les zones de la Terra on l'anomalia de temperatura ha sigut més marcada és l'Àrtic, sobretot al llarg de la costa de Sibèria, a les illes del Canadà i al centre de l'oceà Àrtic. Precisament l'extensió de gel en aquesta zona està molt per sota de la mitjana climàtica. Ara mateix hi ha 5,8 milions de km² de superfície glaçada, si bé hauria de voltar els 7,9 milions de km² en aquests moments de l'any. Es tracta d'un valor força pròxim al rècord de mínima extensió de gel per a un 8 d'agost (5,3 milions de km², registrat l'any passat).

A nivell europeu, en canvi, l'anomalia de temperatura d'aquest juliol ha sigut més discreta. La mitjana mensual s'ha situat dues dècimes per sobre del normal, lluny dels +2,1 ºC corresponents al juliol del 2010. De fet, al conjunt de la meitat nord del continent ha fet menys calor del compte, mentre que al sud n'ha fet més. Bona part de l'anomalia de temperatura del sud-oest d'Europa es deu a l'onada de calor que hi va haver l'última setmana del mes.

Si el balanç s'estén als últims dotze mesos, és a dir, des de l'agost del 2019 fins al juliol del 2020, l'escenari és molt semblant. La temperatura ha sigut superior al valor mitjà del període 1981-2010, si bé l'anomalia més marcada s'ha registrat en bona part de Sibèria, l'oceà Àrtic i l'oest de l'Antàrtida. Per contra, tan sols en algunes regions molt concretes, com, per exemple, el centre del Canadà, el sud de Groenlàndia i el nord de l'Índia, la temperatura de l'últim any ha estat lleugerament per sota del que tocaria.

651x366 Evolució de l'anomalia de la temperatura mitjana en dotze mesos respecte a la mitjana climàtica, amb dades des de 1979 / C3S / ECMWF Evolució de l'anomalia de la temperatura mitjana en dotze mesos respecte a la mitjana climàtica, amb dades des de 1979 / C3S / ECMWF

Des de l'any 2002 la temperatura mitjana planetària en 12 mesos s'ha situat, en tot moment, per sobre de la mitjana climàtica. Amb aquestes dades, segons s'apunta des de C3S, es constata que l'augment de temperatura s'acosta als +0,2 ºC per dècada.