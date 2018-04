Barcelona registra el segon inici d'any més plujós en 100 anys

L'arrencada de l'any ens ha portat unes pluges i nevades extraordinàriament abundants que feien molta falta. Avui s'ha sabut una dada centrada en Barcelona que posa de manifest aquesta situació. Entre l'1 de gener i el 15 d'abril a l'Observatori Fabra del Tibidabo hi han caigut 337 l/m2, es tracta d'una dada molt alta, només superada en 100 anys pels 348 l/m2 de 1982. La dada l'ha fet pública avui el cap de climatologia de Meteocat, Marc Prohom, mitjançant una piulada a Twitter.

Per posar en context la xifra va bé saber que en tot el 2015 van ploure al Fabra 346 l/m2, és a dir, en els últims tres mesos i mig ha plogut gairebé tant a Barcelona com en tot l'any 2015. La mitjana de l'observatori és d'una mica menys de 600 l/m2, per tant la pluja dels primers 100 dies d'aquest 2018 ha suposat poc menys d'un 60% del que plou de mitjana en tot l'any a Barcelona.

A partir de demà la ratxa s'estronca i entrarem en una fase de temps més assolellat que com a mínim durarà fins a Sant Jordi.