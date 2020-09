Catalunya podria tenir un mes més d'estiu a mitjans de segle

El clima de mitjans de segle a Catalunya podria tenir gairebé un mes més d'estiu que el de fa dues dècades. Aquesta seria una de les conseqüències d'una pujada de la temperatura que s'augura de fins a 3 graus per a l'any 2050 respecte al període de referència 1971-2000. Així ho diuen les noves projeccions sobre el clima de les pròximes dècades que ha presentat avui el Servei Meteorològic de Catalunya.

El més probable és que el nombre de dies amb més de 30 graus augmenti en entre 27 i 29 al cap de l'any, tot i que els escenaris més pessimistes projecten una pujada de gairebé 60 dies més de calor. En canvi, es projecten uns 18 dies menys de glaçada a l'any, sempre tenint en compte com a referència l'escenari del període 1971-2000, que no és l'actual. L'estació en què més es podria notar la pujada de la temperatura seria la tardor, que quedaria cada cop més eclipsada per l'estiu, segons ha explicat el cap de climatologia del Meteocat, Marc Prohom, en una presentació aquest matí. Les temperatures diürnes tindrien més tendència a pujar que les nocturnes.

Pel que fa a precipitacions, les projeccions són més incertes, però també aquí es dibuixen alguns escenaris preocupants. El més probable és una disminució d'entre un 5% i un 10% de la precipitació segons l'escenari d'emissions, però en el cas de l'estiu aquest descens podria arribar a superar el 40%.

651x366 Evolució de la temperatura mitjana a Catalunya / METEOCAT Evolució de la temperatura mitjana a Catalunya / METEOCAT

Les projeccions s'han fet a partir d'una tècnica per augmentar les previsions que ja existeixen a escala global. Mitjançant la regionalització, el Meteocat ha obtingut mapes amb una resolució de només un quilòmetre, que permeten entreveure a escala molt més local com podran ser alguns d'aquests impactes. Un indicador interessant és el de les ratxes seques, és a dir, la quantitat de dies seguits sense pluja, un indicador per mesurar possibles canvis en les sequeres. Les projeccions auguren que en conjunt les ratxes seques augmentaran de durada en entre 1 i 3 dies, però en els pitjors escenaris aquest augment es dispara en més de 10 dies en sectors de Ponent i de les Terres de l'Ebre.

Les projeccions s'han fet tenint en compte dos possibles escenaris d'emissions, un en el qual s'assoleixen els acords de París i un altre de més pessimista. Curiosament, fins al 2050, els canvis de temperatura en l'un i l'altre cas són molt similars i igual de pessimistes, però, per contra, en l'horitzó 2100 l'escenari és bastant oposat. Mentre que en un escenari de control de les emissions l'augment de la temperatura s'estabilitzaria, en el més pessimista la pujada superaria els 4 graus.

Un altre aspecte destacable de l'estudi és que posa en context les prediccions anteriors. La pregunta de què ha passat i què no ha passat del que s'havia projectat fins ara té algues respostes preocupants, com ara que les prediccions de temperatura entre el 2001 i el 2018 auguraven un augment de la temperatura del mig grau que ha acabant sent d'un grau.