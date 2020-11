Nou rècord de borrasques tropicals en un any amb una pertorbació que podria acostar-se a la Península

Aquesta matinada el National Hurricane Center (NHC) dels Estats Units ha posat nom a un nova pertorbació de caràcter tropical, es tracta de la Theta, una borrasca que a hores d'ara porta associats vents de poc més de 80 km/h, i que a diferència del que sol ser habitual, no tindrà una trajectòria en direcció a Amèrica, sinó cap a l'est.

La pertorbació és noticiable sobretot perquè fa caure un rècord, el de més pertorbacions tropicals amb nom en una sola temporada a l'Atlàntic. Des de la primavera, l'NHC ha posat nom a 26 borrasques tropicals, una més que el 2005, que va ser l'any d'huracans catastròfics com el Katrina, el Rita o el Wilma. El nombre de pertorbacions tropicals aquest 2020 ha sigut tan elevat que ha esgotat la llista de noms previstos en escreix, i ha calgut, com està previst en aquests casos, fer servir fins a vuit lletres de l'alfabet grec per anomenar les noves.

Subtropical Storm #Theta has developed tonight in the Northeast Atlantic, the 29th named storm of the 2020 Atlantic Hurricane Season.



This breaks the single season record for the most named storms previously held by the 2005 Hurricane Season.



Details: https://t.co/lqZULHcvhJ pic.twitter.com/ZFPgUa5Dmp — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 10, 2020

Cal aclarir que en la categoria de borrasques tropicals amb nom s'hi inclouen tant els huracans com aquelles pertorbacions importants que no arriben a tenir la força d'un huracà. Aquest any hi ha hagut 12 huracans a l'Atlàntic, el doble de la mitjana dels últims 30 anys, segons dades de l'investigador de la Universitat de Colorado Phil Klotzbach, que també apunta que el fet que sigui la temporada amb més borrasques tropicals amb nom no vol dir que hagi sigut la de més activitat ni la més catastròfica. Si es jutja la temporada per paràmetres com l'energia ciclònica acumulada (ACE), que serveix per mesurar l'activitat de cada borrasca tropical, aquesta temporada se situa com la quinzena més activa amb dades des del 1966. L'indicador d'ACE acumulat d'aquest 2020 se situa a hores d'ara en 159, lluny dels 250 als quals va arribar el 2005.

Una altra pertorbació tropical activa encara és l' Eta, que ha causat estralls a l'Amèrica Central durant els últims dies. Els últims balanços situen en més de 140 les víctimes mortals en països com Nicaragua, Honduras, Panamà o Guatemala. En aquest últim cas hi ha encara més de 100 desapareguts a causa d'una greu esllavissada que ha arrasat i ha sepultat de fang la localitat indígena de Quejá.

#AltaVerapaz • Este es el panorama en la aldea Quejá, San Cristóbal Verapaz tras el deslizamiento que provocó la depresión tropical Eta. 75 viviendas fueron afectadas. Las tareas de rescate continúan.



📽️ Topos Azteca, Delegación Guatemala. pic.twitter.com/Jgwoqmlt5Q — RBCNoticiasGT🇬🇹 (@RBCNoticiasGT) November 8, 2020

La trajectòria de la tempesta subtropical Theta encara és molt incerta, és possible que de cara al cap de setmana pugui acostar-se a l'arxipèlag de Madeira. Si seguís avançant en aquesta direcció, de cara a la setmana que ve podria fins i tot afectar punts del sud-oest de la península Ibèrica, però tot això encara és molt incert, i en tot cas és molt poc probable que els seus efectes s'arribessin a percebre al Mediterrani.